Лазарев показал свою 18-летнюю наследницу: «Как быстро бежит время!»

Известный российский певец Сергей Лазарев поздравил с совершеннолетием свою наследницу — племянницу по имени Алина. Семь лет назад, после гибели родного брата Павла, артист взял девочку под свою опеку. Он заботился и оберегал ее с 2015 года.

Сейчас участник конкурса «Евровидение» признается, что совсем не заметил, как девочка из скромной школьницы превратилась в эффектную студентку театрального вуза. Знаменитый дядя гордится успехами Алины и поддерживает ее во всех творческих начинаниях.

«Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками!» — подписал артист свое поздравление в Instagram.

Instagram @lazarevsergey

Поклонники поддержали поздравительную речь артиста своими пожеланиями. Многие не могли не отметить внешнее сходство артиста с девочкой. Однако особенно ее сравнивают с матерью певца 64-летней Валентиной Лазаревой.

«На вашу маму очень похожа! Счастья ей!»,

«Она так похожа на свою бабушку! Обалдеть, ! Как передаются гены!»,

«Хорошенькая такая девочка, похожи очень»,

«Очень на вашу маму похожа! Красотка!» — написали фолловеры.

Сам артист воспитывает двоих детей: семилетнего Никиту и четырехлетнюю Аню. Лазарев далеко не сразу объявлял о рождении своих детей. До сих пор тайна их рождения покрыта мраком, ведь достоверно неизвестно как артист завел своих наследников. Король российской эстрады Филипп Киркоров предположил, что дети Сергея появились в результате суррогатного материнства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев показал нежные фото из Турции с детьми и мамой.