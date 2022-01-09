Пока все мерзнут: Лазарев показал нежные фото из Турции с детьми и мамой

Известный певец подарил родным на Новый год незабываемый праздник: несколько дней отдыха и тепла. О чем еще можно мечтать?

Пока россияне мерзли в январских снегах, знаменитый певец Сергей Лазарев отдыхал с семьей в курортной Турции. Музыкант устроил детям и маме незабываемый праздник в честь новогодних каникул. Первые нежные фото под жарким солнцем уже появились в Instagram артиста.

Конечно, за границу Лазарев вылетел не просто так — у него был запланирован концерт. Впрочем, кто мешает совмещать приятное с полезным, особенно, когда рядом теплая компания?

Сергей Лазарев с мамой, дочкой Аней и сыном Никитой поселился в городе Белек. Позже выяснилось, что с артистом заодно отдыхала и его молодая племянница — Алина. На представленных кадрах знаменитости счастливо обнимаются и улыбаются. Малыши певца, судя по всему, очень дружны: не расстаются, даже когда очень хочется полазить по деревьям!

«Прекрасный семейный отдых был! Чудесная зима!» — хвалился фанатам Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Пост артиста собрал почти 100 тысяч «лайков» и сотни лестных комментариев. Поклонники поражались, как Сергею при огромной занятости удается сохранять теплые отношения со всеми родными и еще их развлекать.

«Вы так много успеваете! Лучший мотиватор!»

«Счастливого года вашей семье, Сергей!»

«Сергей, вы большой молодец! Восхищение и признательность!» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Лазарев обидел Ольгу Бузову одной лишь фразой о ее вокальных данных.