Только не слепота! Офтальмолог рассказал, как распознать катаракту на ранней стадии

Практически половина населения земного шара старшего возраста страдает катарактой — заболеванием глаз, при котором частично или полностью мутнеет хрусталик. И если человек вовремя не обратится за квалифицированной помощью, высок риск навсегда лишиться зрения.

Что такое катаракта?

Глаз человека имеет две мощнейшие линзы: хрусталик и роговицу. Больше всего свет преломляет роговица. Но и та, и другая позволяют человеку видеть пространство на 180 градусов. Если же хрусталик мутнеет, возникает катаракта. Проще говоря, нарушается пропускная способность органа зрения для световых лучей.

Чаще всего заболевание развивается у людей старше 70 лет, однако есть понятие «возрастной» катаракты. Недуг может сразить и тех, кому 45-50 лет.

Как распознать раннюю стадию катаракты

Заподозрить начало развития заболевания можно при ухудшении зрения. К примеру, при нарушении фокусировки. При этом проблема не решается изменением линз в очках.

«Вот когда вы идете к окулисту, и он выясняет, что никакое стекло не подходит и зрение низкое, это один из признаков того, что произошло помутнение оптической среды, в частности, хрусталика. Что в свою очередь является явным признаком катаракты», — объяснил директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Тахчиди в интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, человек может заметить, что хуже видит при различном освещении. К примеру, при ярком свете зрачок сужается, а помутнение в центральной области роговицы не позволяет что-либо увидеть. При ночном освещении зрачок расширяется, и человек начинает ловить изображение боковыми участками зрачка.

«Если у человека наблюдаются такие особенности при смене освещения в помещении, это тоже признак того, что стоит обратиться к врачу», — добавляет эскперт.

Еще одним поводом заподозрить развивающуюся катаракту, может стать частая смена очков в зрелом возрасте. Это признак того, что уже никакое увеличительное стекло не в силах улучшить ситуацию.

Как лечить?

При катаракте зрение стабильно снижается. А если вовремя не начать действовать, человек может навсегда ослепнуть. Избавиться от катаракты поможет только хирургическое вмешательство, которое врач проводит в несколько этапов.

Сначала под местной анестезией в роговице глаза пациента делают небольшой надрез, через открывшийся доступ при помощи микрохирургического инструмента пораженный хрусталик человека измельчается, а после удаляется из глаза.

На его место хирург устанавливает высокотехнологичную лизну из биосовместимого материала. Только так человек сможет избавиться от катаракты и вновь видеть четко.

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