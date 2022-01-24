С безработным милым рай и в шалаше: Анна Седокова лишилась квартиры в Москве

Больше года супруг певицы, баскетболист Янис Тимма, находится в поисках нового клуба после неудачи в НБА.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова потеряла квартиру в Москве из-за финансовых проблем супруга, заявил шоумен и знаток светской жизни Рустам Солнцев. Больше года певица является главным кормильцем семьи после ухода мужа-баскетболиста Яниса Тиммы из НБА. Спортсмен так и не нашел себе работу.

Незадолго до начала отношения с Тиммой Седокова ввязалась в ипотеку. Еще до начала пандемии она приобрела две квартиры в столице, часть средств на покупку жилья взяла в кредит. В планах было платить ежемесячно полмиллиона рублей банку и в течении пары лет рассчитаться с долгом.

Кредит на одну квартиру, по слухам, взял на себя отец младшего из трех наследников Седоковой Артем Комаров. Во вторую якобы вложился Тимма, но вскоре апартаменты пришлось продать. Сама артистка заявила, что просто не хотела возиться с ремонтом и лучше потом купит жилье в США, куда переехала с семьей. Но Рустам Солнцев в этой версии сомневается.

«Думаю, Седокова просто не потянула по деньгам эту квартиру. Это же безумные траты — почти по полмиллиона в месяц. Зарабатывает в семье только она одна. А у нее еще трое детей, и двое из них живут с ней. Только одну девочку отец (Бизнесмен Максим Чернявский. — Прим. ред.) у нее отобрал и увез в Америку», — цитирует шоумена «Экспресс газета».

По мнению Солнцева, Чернявский поступил правильно, когда отсудил у певицы права на дочь. Лучше, говорит, самому содержать ребенка, чем давать деньги Седоковой и ее безработному супругу, которые даже при нехватке денег якобы не умеют жить скромно — им подавай отдых на широкую ногу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер Лена Миро объяснила, почему Анна Седокова потеряет красавца-мужа.