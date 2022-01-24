Сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни мамы: «Мы с ужасом обнаружили»

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» долгие годы страдает болезнью Альцгеймера. А теперь ее жизни и здоровью угрожает смертельная зараза.

Актриса Маргарита Терехова долгие годы страдает болезнью Альцгеймера. Родные сын и дочь стараются облегчить жизнь маме, ведь она нуждается в постоянном уходе. Из-за тяжелого недуга она не встает с постели. Теперь ее сын Александр сообщил, что Терехова перенесла COVID-19.

«Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо», — рассказал он в эфире одной из телепрограмм на НТВ.

Александр объяснил, что болезнь Альцгеймера так быстро прогрессирует, что смена обстановки Тереховой противопоказана. Потому было принято решение лечить от коронавируса актрису дома.

«Это же ее дом, она всю жизнь там прожила. Периодически мы ее кладем, но эта перевозка. Мама лежит в этой машине и думает „Что же происходит, куда меня везут?“» — добавил сын актрисы.

О диагностировании у народной артистки России болезни Альцгеймера стало известно в середине 2000-х годов. Вскоре Маргарита Терехова перестала появляться на публике. Дети знаменитости очень тяжело переживают ухудшения в состоянии здоровья матери. Но всеми силами и возможностями стараются облегчить жизнь родному человеку.

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