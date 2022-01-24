Сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни мамы: «Мы с ужасом обнаружили»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 342

Сын тяжелобольной Маргариты Тереховой рассказал о перенесенном ею коронавирусе

Сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни мамы: «Мы с ужасом обнаружили»

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» долгие годы страдает болезнью Альцгеймера. А теперь ее жизни и здоровью угрожает смертельная зараза.

Актриса Маргарита Терехова долгие годы страдает болезнью Альцгеймера. Родные сын и дочь стараются облегчить жизнь маме, ведь она нуждается в постоянном уходе. Из-за тяжелого недуга она не встает с постели. Теперь ее сын Александр сообщил, что Терехова перенесла COVID-19.

«Мы с ужасом обнаружили COVID-19. Мы не решились никуда маму везти. К счастью, все обошлось, все хорошо», — рассказал он в эфире одной из телепрограмм на НТВ.

Александр объяснил, что болезнь Альцгеймера так быстро прогрессирует, что смена обстановки Тереховой противопоказана. Потому было принято решение лечить от коронавируса актрису дома.

«Это же ее дом, она всю жизнь там прожила. Периодически мы ее кладем, но эта перевозка. Мама лежит в этой машине и думает „Что же происходит, куда меня везут?“» — добавил сын актрисы.

О диагностировании у народной артистки России болезни Альцгеймера стало известно в середине 2000-х годов. Вскоре Маргарита Терехова перестала появляться на публике. Дети знаменитости очень тяжело переживают ухудшения в состоянии здоровья матери. Но всеми силами и возможностями стараются облегчить жизнь родному человеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых частых симптомах «омикрона».

-1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.36
0.67 87.59
0.68
Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

Последние новости

23:47
Харламов решил стать «Гузеем Ларисовым» и выпускать шоу «Давай разведемся!»
23:35
Найти, покорить, не отпускать: как удержать мужчину любого знака зодиака
23:22
Экономист объяснил, почему Банк России приостановил покупку иностранной валюты
23:10
Ксения Стриж назвала возможную причину одиночества Бориса Корчевникова
22:57
Захарова иронично оценила призыв главы СНБО снизить накал вокруг ситуации на Украине
22:45
В НАТО заявили, что развертывание сил альянса не несет угрозы России

Сейчас читают

Никаких преград: ТОП-4 женских имен, чьи обладательницы всегда будут богаты и успешны
Хиромант разгадал причину всех бед Волочковой: «Искренний и честный человек»
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год