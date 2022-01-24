Врачи назвали пять самых частых симптомов «омикрона»

Специалисты предупредили, что признаки нового штамма коронавируса похожи на такие же у привычного гриппа.

Врачи Бангладеш назвали самые частые симптомы омикрон-штамма коронавируса. Ими оказались обычный насморк и головные боли, рассказала интернет-газета bdnews24.

Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш, профессор Назмул Ислам, заявил, что 73% зараженных «омикроном» рассказали о наличии насморка, 68% — головных болей, а у 64% отмечалась усталость. Также 60% отметили, что у них были боли в горле и чихание, а 44% — жаловались на сильный кашель.

«Все вышеперечисленные симптомы похожи на симптомы сезонного гриппа, поэтому мы должны обратить на них особое внимание», — добавил врач.

Впервые омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР и Ботсване. Считается, что «омикрон» распространяется гораздо стремительнее прежних штаммов.

В России продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любом открытом пункте вакцинации, либо в поликлинике. Всего в РФ зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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