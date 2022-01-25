Ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 108

Специалисты проанализировали научные работы, посвященные инсульту, у пациентов моложе 45 лет из разных стран, и пришли к неожиданным выводам.

Ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

У женщин в возрасте до 35 лет риск ишемического инсульта на 44% выше, чем у мужчин-ровесников. К таким выводам пришли ученые из Университета Майами и ряда других исследовательских центров США. Результаты исследования были опубликованы в журнале Stroke.

Специалисты проанализировали опубликованные за последние 13 лет научные работы, посвященные инсульту у пациентов моложе 45 лет из разных стран. При этом в выборку попали почти 70 тысяч случаев, в 90% которых причиной стала недостаточность мозгового кровообращения, пишет Газета.ру.

Точные причины еще предстоит выяснить, однако уже понятно, что ишемический инсульт у женщин младше 35 лет встречается на 44% чаще, чем у мужчин аналогичной возрастной группы.

Причем, последствия у представительниц прекрасного пола отмечаются более тяжелые. Ученые делают предположение, что это может быть связано с целым рядом факторов. Таких, к примеру, как беременность, послеродовой период и прием гормональных противозачаточных средств.

К слову, о повышении риска развития тромбоза и, как следствие, инсульта из-за приема контрацептивов ранее говорили и отечественные специалисты. Так, врач-невролог Юрий Андрусов отметил, что в большей степени это касается тех, кто страдает нарушениями свертываемости крови. Причем патология может быть скрытой и никак не проявляться. Именно поэтому медики рекомендуют перед приемом средств для предупреждения беременности проконсультироваться с профильными специалистами и сделать необходимые обследования.

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