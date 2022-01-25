Назван идеальный продукт для нормализации давления
Диетолог Лера Лавски назвала продукт для нормализации давления
Фото: Depositphotos / fizkes
Диетолог Лера Лавски не советует употреблять его тем, кто страдает проблемами с почками.
Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о продукте, который способен эффективно нормализовать ваше давление. Им, по мнению врача, является шпинат.
«Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры», — сообщила эксперт.
По ее словам, этот продукт насыщен мощным антиоксидантом, который замедляет процессы старения и поддерживает необходимым количеством энергии организм человека.
«Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Однако диетолог предупредила, что в шпинате много солей под названием оксалаты. По этой причине не стоит насыщать свой рацион этим продуктом, если вы страдаете проблемами с почками.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему популярное средство для снижения давления может спровоцировать инсульт и смерть.
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