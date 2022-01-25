Назван идеальный продукт для нормализации давления

Диетолог Лера Лавски не советует употреблять его тем, кто страдает проблемами с почками.

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски рассказала о продукте, который способен эффективно нормализовать ваше давление. Им, по мнению врача, является шпинат.

«Шпинат — кладезь полезных веществ. Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры», — сообщила эксперт.

По ее словам, этот продукт насыщен мощным антиоксидантом, который замедляет процессы старения и поддерживает необходимым количеством энергии организм человека.

«Часто болеющим людям шпинат подойдет как источник витамина С, который способствует поддержанию иммунитета в периоды болезни», — рассказала она в беседе с РИА Новости.

Однако диетолог предупредила, что в шпинате много солей под названием оксалаты. По этой причине не стоит насыщать свой рацион этим продуктом, если вы страдаете проблемами с почками.

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