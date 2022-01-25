Экс-участники «Фабрики звезд» Тишман и Паршута: «Мы стали мужем и женой»

Экс-участники проекта «Фабрика звезд — 7» Марк Тишман и Юлия Паршута объявили о своей свадьбе. На горе фанатов, знаменитости решили провести подписчиков, что пытаются сподвигнуть верных друзей к бракосочетанию.

«С этой важной для нас с Марком даты прошло уже больше месяца, но мы поняли, что больше не можем все скрывать. 14 декабря мы стали мужем и женой», — так певица подписала пост с видео на своей странице в Instagram.

Свои отношения пара «узаконила» посредством онлайн-ЗАГСа в торговом центре, который не имеет никакой юридической силы. Новоиспеченные «супруги» поделились кадрами «виртуальной церемонии» и тем, как они обмениваются импровизированными обручальными кольцами из мармелада.

Некоторые поклонники приняли это объявление всерьез и стали поздравлять любимых звезд.

«Какое счастье наконец-то! Совет да любовь, если это, конечно, не розыгрыш»,

«А разводиться как теперь, если что?»,

«Классная пара! Созданы друг для друга!» — оставили свои пожелания фолловеры.

Поклонники уже не один год мечтают о том, чтобы Юлия Паршута и Марк Тишман связали себя узами брака. Иногда звезды проводят время вместе, но в качестве друзей. Они не раз объявляли о том, что между ними нет романтической связи, но фанаты, видя как паре хорошо вдвоем, не верят даже словам своих кумиров.

«Мы дружим уже 14 лет, и нас столько всего связывает! Мы не раз выступали вместе, сейчас у нас есть совместные проекты», — рассказывал Тишман.

Юлия Паршута нечасто рассказывает о своей личной жизни. Однажды она поделилась историей о бойфренде-абьюзере, с которым она прожила три года. В 2018 году она снова влюбилась. Ее суженым стал мужчина по имени Александр. Пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но официально так и не заключила брак. Через полтора года они расстались.

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