Юрист Капштык назвал выгоды при смене страховой на Госуслугах

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 423

Выбрать подходящую медорганизацию стало удобнее.

Юрист Капштык назвал выгоды при смене страховой на Госуслугах

Фото: ТАСС / Павлишак Алексей; 5-tv.ru

У жителей России появилась возможность выбрать или поменять страховую медицинскую организацию не только очно, но и на сайте Госуслуг. Однако далеко не все знают для чего это нужно, и какие выгоды ожидают клиента. Юрист, судебный эксперт и медиатор Юрий Капштык рассказал 5-tv.ru, как получить максимум пользы при смене страховой.

«Смена страховой компании возможна в том случае, когда человек реально получает какую-либо выгоду, в частности, это может быть смена страховой по предоставлению более широкого спектра услуг, чем предусмотрено полисом ОМС, включая каких-либо дополнительных врачей или же анализов при установлении диагноза заболевания, но только при условии, если страховые взносы платит работодатель», — пояснил он.

При поступлении на работу человек переходит в другое медучреждение и пользуется непосредственно обслуживанием там.

Возможность поменять страховую через портал Госуслуг поможет избежать клиенту очередей, неудобного графика приема, ошибок из-за человеческого фактора, к каждому предусмотрен индивидуальный подход. Кроме того, вероятно, расширится список анализов.

«Связанно это, возможно, с вредным производством, возможно, с нагрузками, которые получает человек на работе. Пакет социальных гарантий или дополнительных сервисов от работодателя может включать в себя как раз страхование как непосредственно работника, так и членов его семьи», — считает эксперт.

Он предупредил, что необходимо сразу же смотреть, в случае обнаружения заболевания, как возмещаются затраты, и за чей счет они идут на приобретение лекарств — по полису ОМС основной перечень лекарств выдается бесплатно, однако при приобретении уже в клинике, которая является частной, придется платить самому. При смене страховой онлайн вопрос становится более прозрачным как для медорганизации, так и для самого клиента.

Ранее 5-tv.ru писал, что распоряжение о возможности менять страховую через портал Госуслуг подписал глава Минздрава Михаил Мурашко. Кроме того, эта услуга остается возможной при личном обращении и на сайте территориального фонда.

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