Одни кости! Диетолог назвала опасности экстремальной потери веса

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 400

Диетолог Филиппова рассказала, чем грозит экстремальная потеря веса в старшем возрасте

Фото, видео: depositphotos / Nomadsoul1; 5-tv.ru; Instagram @doctor_filippova

Низкая масса тела может принести женскому организму массу неприятных и даже смертельно опасных проблем.

Певица Ольга Зарубина, перенесшая коронавирус в легкой форме, до сих пор не может оправиться от последствий болезни. Из-за COVID-19 63-летняя артистка похудела до 39 килограммов и сейчас не может набрать вес.

Эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, какими последствиями может обернуться столь экстремальное снижение веса и чем оно опасно для пожилых людей.

«Низкая масса тела опасна не только для женщин в возрасте старше 60 лет, но также может быть опасна и для более молодого возраста. <…> В частности, нарушением выработки гормонов и другими последствиями», — пояснила специалист.

По ее словам, наиболее опасно в таком случае развитие различных дефицитов витаминов, микроэлементов, которые могут действительно привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Для женщин старше 60 лет особенно опасна потеря кальция, снижение его уровня в организме и истощение костной ткани, — подчеркнула Филиппова, — Потому как с возрастом увеличивается риск такого заболевания, как остеопороз».

Это состояние приводит к истощению костной ткани, снижению ее плотности и повышенному риску переломов, пояснила диетолог. Переломы могут быть достаточно серьезными и привести к тяжелым последствиям вплоть до инвалидности и даже гибели.

Что же касается наращивания мышц в старшем возрасте, то у этого процесса есть свои нюансы, отметила эксперт.

«После 50 лет мышечная ткань и в принципе с возрастом увеличивается медленнее, потому как немного меняются процессы в организме. Тем не менее на вес повлиять можно. В первую очередь необходимо корректировать рацион, потому как именно рацион будет на первом месте в коррекции веса. Акцент в рационе делать на белки, на сложные углеводы и в принципе следить за сбалансированностью питания в целом», — дала совет диетолог.

Она также предостерегла от употребления в пищу специальных добавок, особенно спортивных — они могут сделать только хуже.

«Физические нагрузки тоже должны быть, потому как они способствуют росту мышц. Они должны быть правильными, умеренными и естественно соответствовать индивидуальным особенностям здоровья, чтобы точно также не навредить своей интенсивностью», — подчеркнула Филиппова.

В совокупности правильно подобранное питание и физическая активность будет способствовать правильному и здоровому набору веса, увеличению именно мышечной массы, а не набору жировой ткани, подытожила медик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с какого возраста женщина начинает резко стареть.

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