А часики-то тикают! Врач рассказала, с какого возраста женщина начинает резко стареть

Для сохранения тонуса и здоровья организма диетолог Елена Соломатина посоветовала существенно пересмотреть свой рацион питания.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, с какого возраста женщины, как правило, начинают существенно стареть. По ее мнению, характерные изменения наступают после 35 лет.

«У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре», — поделилась врач с журналистами.

Однако специалист не советует расстраиваться. Наоборот — это повод задуматься о пересмотре привычного рациона питания. Для сохранения упругости кожи она рекомендует исключить из меню пищу с трансжирами и высококалорийные продукты. Также это благоприятно скажется на качестве работы пищеварительной системы.

Вредными продуктами Соломатина назвала булочки, а также другие кондитерские изделия и сахаросодержащие продукты. Заменить их, по мнению эксперта, можно сухофруктами, ягодами, несладкими фруктами и шоколадом темных сортов, рассказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

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