Богач VS бедняк: ТОП-5 мужских имен, у обладателей которых денег куры не клюют

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 3 829

Знакомство и жизнь с такими представителями сильного пола обеспечит, по заверениям парапсихолога, безбедное существование.

Фото, видео: Depositphotos / IgorTishenko / VadimVasenin; 5-tv.ru

Представители сильного пола по-разному притягивают в свою жизнь удачу, в том числе финансовую. Уникальное знание особенностей имени, уверена маг, экстрасенс и парапсихолог Маргарита, поможет не ошибиться с возлюбленным и обеспечит безбедную жизнь.

Александр

Александр способен очень выгодно вложить деньги в бизнес и найти самое подходящее решение для того, чтобы его дела и начинания успешно развивались и процветали.

«Александр всегда будет успешен», — подчеркнула провидица.

Владимир

Мужчины, носящие это древнее имя — любители рисковать: авантюризм у них в крови. Однако, отметила маг, его риск всегда оправдан, и удача никогда его не покидает.

Константин

«Везунчик» по жизни Константин очень решителен, фортуна его любит благодаря врожденным качествам.

Олег

Нареченный этим именем обладает аналитическим складом ума и может найти самый оптимальный способ не только, чтобы вложить деньги, но и чтобы приумножить и сохранить имеющееся богатство.

Роман

«Роман обладает сильной интуицией, и она его никогда не подводит», — подчеркнула парапсихолог. Благодаря этому качеству Роман с легкостью проводит любые переговоры и важные встречи, которые неизменно увенчаются успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, приводил ТОП-4 женских имен, чьи обладательницы всегда будут богаты и успешны.

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