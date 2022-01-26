Макеевой выдали паспорт с новой фамилией: «Соединилась с родовой программой мужа»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 290

Актриса Анастасия Макеева сообщила о получении новой фамилии в паспорте

Фото, видео: Instagram @makeevan

По словам актрисы, изменение имени она воспринимает как второй день рождения.

Анастасия Макеева получила паспорт с новым именем. О том, что она хочет взять фамилию супруга Романа Малькова, звезда сообщила заранее, отметив, что и от своей отказываться не намерена. Так что теперь артистка официально стала Анастасией Мальковой-Макеевой. Муж встретил ее с камерой выходящей из кабинета с заветным документом — светящейся от радости.

До брака с Романом Мальковым актриса ходила в ЗАГС трижды, но ни разу не удостоился ее избранник такой чести — фамилия селебрити всегда оставалась при ней. Но тогда Макеева и квантовой психологией не увлекалась. Теперь же ее жизнь стала осознанной, причем так быстро, что артистка уже набирает курсы желающих у нее обучиться.

«Ну что, можете мне поздравить с моим новым днем рождения. Сегодня официально родилась Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа», — заявила счастливица.

Instagram @makeevan

Как пишет 7Дней.ru, исходя из постулатов квантовой психологии, после смены фамилии, силы рода Романа Малькова будут поддерживать и его жену. Кроме того, наставники звезды уверяют, что забеременеть она не может из-за внутренних установок и не проработанных проблем.

Вероятно, актриса решила больше слушать экспертов по тонким материям, а не врачей, которые настаивают на сугубо медицинских причинах бесплодия. И вера настолько сильна, что Макеева заранее обустроила детскую комнату в своем жилище.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Анастасия Макеева рассказала о психологических проблемах супруга.

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