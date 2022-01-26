Сестра Градского возмутилась из-за слухов о войне за наследство: «Бред надо прекращать»
Сестра Градского недовольна словами журналиста Караулова о войне за наследство
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Родственница музыканта недолюбливает его вдову Марину Коташенко, но старших детей знаменитости будет защищать до последнего.
После неожиданного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко — в ходе которого, по ее словам, злоумышленники похитили 100 миллионов рублей — в сторону старших детей музыканта посыпались обвинения, якобы они тем или образом причастны к преступлению. Так, давний друг и сосед по даче мэтра журналист Андрей Караулов считает, что после смерти Градского в семье началась самая настоящая война за наследство между вдовой и старшими детьми Даниилом и Марией.
Такие откровения возмутили двоюродную сестру композитора и музыканта Наталью. По ее мнению, версия Караулова не имеет никаких доказательств. Она не понимает, почему журналист лезет в чужие семейные дела.
«Уважаемый, прекратите травлю детей Александра Градского. Почитать про вас, так волосы дыбом. Волк нападает, если голоден, а вы? Голодный? Что за цели вы преследуете? Дети Градского прекрасно воспитанные и интеллигентные люди», — обратилась она.
Наталья порекомендовала Караулову впредь думать о бумеранге перед богом и законом, пишет «Собеседник».
К слову, сама Наталья недавно высказывала мнение, что ограбление вдовы двоюродного брата - инсценировка, а его брак с Коташенко за месяц до смерти недействителен.
Александр Градский скончался в конце ноября прошлого года. А спустя почти два месяца его вдову Марину Коташенко ограбили. По ее словам, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у нее 100 миллионов рублей. Предполагаемого преступника полиция задержала. Поиск других участников нападения продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие интимные детали семейной жизни Градского и Коташенко вскрылись после смерти мэтра.
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