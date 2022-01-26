Сестра Градского возмутилась из-за слухов о войне за наследство: «Бред надо прекращать»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 124

Сестра Градского недовольна словами журналиста Караулова о войне за наследство

Сестра Градского возмутилась из-за слухов о войне за наследство: «Бред надо прекращать»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Родственница музыканта недолюбливает его вдову Марину Коташенко, но старших детей знаменитости будет защищать до последнего.

После неожиданного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко — в ходе которого, по ее словам, злоумышленники похитили 100 миллионов рублей — в сторону старших детей музыканта посыпались обвинения, якобы они тем или образом причастны к преступлению. Так, давний друг и сосед по даче мэтра журналист Андрей Караулов считает, что после смерти Градского в семье началась самая настоящая война за наследство между вдовой и старшими детьми Даниилом и Марией.

Такие откровения возмутили двоюродную сестру композитора и музыканта Наталью. По ее мнению, версия Караулова не имеет никаких доказательств. Она не понимает, почему журналист лезет в чужие семейные дела.

«Уважаемый, прекратите травлю детей Александра Градского. Почитать про вас, так волосы дыбом. Волк нападает, если голоден, а вы? Голодный? Что за цели вы преследуете? Дети Градского прекрасно воспитанные и интеллигентные люди», — обратилась она.

Наталья порекомендовала Караулову впредь думать о бумеранге перед богом и законом, пишет «Собеседник».

К слову, сама Наталья недавно высказывала мнение, что ограбление вдовы двоюродного брата - инсценировка, а его брак с Коташенко за месяц до смерти недействителен.

Александр Градский скончался в конце ноября прошлого года. А спустя почти два месяца его вдову Марину Коташенко ограбили. По ее словам, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у нее 100 миллионов рублей. Предполагаемого преступника полиция задержала. Поиск других участников нападения продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие интимные детали семейной жизни Градского и Коташенко вскрылись после смерти мэтра.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.94
0.30 89.15
0.22
Собирайте долги! Китайский совет дня на среду, 26 января

Последние новости

15:48
Что случилось с актерами фильма «Крестный отец» 50 лет спустя
15:41
Какие брови актуальны в 2022 году? Советы, чтобы не выглядеть старомодно
15:36
Стало известно о состоянии 87-летнего Олега Басилашвили
15:26
Борис Корчевников рассказал о тайном ребенке: «Дочка от другого брака»
15:18
На самом краю: жилой район Сочи сползает в Черное море
15:11
Репрессии инакомыслящих? Против Рабиновича из ОПЗЖ возбуждено уголовное дело

Сейчас читают

Денежный водопад: Павел Глоба предсказал невероятное богатство четырем знакам зодиака
Ученые рассказали, какие овощи способны спровоцировать рак желудка
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год