Сестра Градского возмутилась из-за слухов о войне за наследство: «Бред надо прекращать»

Родственница музыканта недолюбливает его вдову Марину Коташенко, но старших детей знаменитости будет защищать до последнего.

После неожиданного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко — в ходе которого, по ее словам, злоумышленники похитили 100 миллионов рублей — в сторону старших детей музыканта посыпались обвинения, якобы они тем или образом причастны к преступлению. Так, давний друг и сосед по даче мэтра журналист Андрей Караулов считает, что после смерти Градского в семье началась самая настоящая война за наследство между вдовой и старшими детьми Даниилом и Марией.

Такие откровения возмутили двоюродную сестру композитора и музыканта Наталью. По ее мнению, версия Караулова не имеет никаких доказательств. Она не понимает, почему журналист лезет в чужие семейные дела.

«Уважаемый, прекратите травлю детей Александра Градского. Почитать про вас, так волосы дыбом. Волк нападает, если голоден, а вы? Голодный? Что за цели вы преследуете? Дети Градского прекрасно воспитанные и интеллигентные люди», — обратилась она.

Наталья порекомендовала Караулову впредь думать о бумеранге перед богом и законом, пишет «Собеседник».

К слову, сама Наталья недавно высказывала мнение, что ограбление вдовы двоюродного брата - инсценировка, а его брак с Коташенко за месяц до смерти недействителен.

Александр Градский скончался в конце ноября прошлого года. А спустя почти два месяца его вдову Марину Коташенко ограбили. По ее словам, преступники сымитировали ДТП с участием ее авто, после чего забрались к ней в машину. Угрожая расправой, грабители заставили ее отвезти их к ней домой. В результате они якобы забрали у нее 100 миллионов рублей. Предполагаемого преступника полиция задержала. Поиск других участников нападения продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие интимные детали семейной жизни Градского и Коташенко вскрылись после смерти мэтра.