Благодаря ФОТ 3.0 удалось сохранить около 650 тысяч рабочих мест в ноябре

Около 650 тысяч рабочих мест в России помогли сохранить льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 в период ноябрьского карантина. Об этом 5-tv.ru рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

За два месяца действия программы бизнес получил 88,7 миллиарда рублей льготных кредитов. В рамках второго этапа почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общепита. Им оказана поддержка суммой 41,5 миллиарда рублей.

Среди получателей почти тысячи предприятий из сферы ремонта компьютеров и бытовой техники — ими получено 9,6 миллиарда рублей. Еще 7,8 миллиарда получили две тысячи стоматологий. Более 85% в кредитном портфеле программы составляют малые и микропредприятия.

Кредитной поддержкой по ФОТ 3.0 также могли воспользоваться социально-ориентированные некоммерческие организации. С ними заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках второго этапа ФОТ 3.0 для 13,5 тысяч компаний, которые взяли кредиты летом прошлого года в рамках первого этапа программы, была снижена кредитная нагрузка за счет продления срока погашения кредита до одного года.

В программе льготного кредитования приняли участие 35 банков, среди которых наибольшее количество кредитов выдали Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Открытие и Альфа-Банк. Лидерами по объему оказанной предпринимателям поддержки стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

Как писал 5-tv.ru, ранее президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что страна, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире.