Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Игорь Саруханов признался, что снова живет холостяцкой жизнью — певец развелся в шестой раз.

«Мы же с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в таком, интеллигентном дружеском разводе. Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви и ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая», — рассказал Саруханов в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Певец пояснил, что они супругой просто остыли друг к другу, поэтому разошлись без скандалов и дележа имущества. Жена Саруханова переехала в Сочи и уже снова вышла замуж. Две дочери живут с ней, но регулярно видятся с отцом.

На Татьяне Костычевой — своей шестой супруге — Саруханов женился в 2014 году. Она на 19 лет младше музыканта, работала его администратором. После нескольких лет совместной жизни они расстались. Костычева успела снова выйти замуж, родить дочь и развестись. Потом они с Сарухановым снова сошлись, певец удочерил ее ребенка, а через год в семье родилась еще одна девочка. Певец в 59 лет впервые стал отцом.

«Она мягонькая, такая хорошенькая! Она очень умная, рассудительная», — с умилением говорил артист о своей дочери.

Сам Саруханов пока свободен, но друзья уверены, что это ненадолго: музыкант — известный ловелас. До Татьяны Костычевой у него было пять жен. Музыкант не исключает, что однажды женится в седьмой раз, хотя признает, что с его творческой профессией ему сложно построить крепкую семью. Сейчас Саруханову 65 лет, и он мечтает о сыне. В последнее время певец серьезно занялся своим здоровьем: перестал есть вредную пищу, сократил порции и отказался от алкоголя.

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