Непризнанный Айвазовским гений: творческий путь русского живописца Архипа Куинджи

Художник стоял у истоков создания товарищества передвижников, но со скандалом покинул его. Сегодня исполнилось ровно 180 лет со дня рождения известного деятеля искусства.

Сегодня исполняется ровно 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Куинджи. Его творческий путь был полон преград, известные мастера отказывались признавать талант юного творца, однако ему удалось стать одним из самых востребованных живописцев в истории России. В связи с юбилейной датой Google создал специальный дудл с его портретом и известными работами.

Google

Архип Куинджи родился 27 января 1842 года в Мариуполе. Мальчик рано лишился родителей - воспитывали его тетя и дядя по отцовской линии. У учителя-грека ребенок обучился грамматике.

Товарищи Куинджи вспоминали, что он не мог похвастаться особыми успехами в учебе, даже наоборот — учился очень плохо. Однако с самого детства страстью будущего живописца было рисование. Он творил везде: на кусках бумаги, заборах и стенах.

При жизни отец мальчика был сапожником с низкими доходами, поэтому вся его семья пребывала в нужде. Архипу с самого детства приходилось много работать. После одной из своих подработок хлеботорговец посоветовал юному Куинджи стать учеником Ивана Айвазовского.

Будущий художник добрался до места проживания знаменитого творца в Феодосию пешком. Пробыв там все лето, Айвазовский так и не признал творческий талант мальчика. Единственное, что художник доверил будущему мастеру, это красить заборы да толочь краски.

Под свое крыло мальчика взял ровесник знаменитого живописца — Адольф Фесслер. Он обучил Куинджи всем премудростям профессии художника.

Постигнув азы мастерства, Архип стал подрабатывать в различных художественных студиях ретушером, а в 1865 году он решил поступить в Академию искусств в Петербурге. Стать даже вольнослушателем (студентом, который посещает лекции без зачисления — Прим. ред.) ему удалось лишь с третьей попытки.

Куинджи не устраивало, что в академии придерживаются традиционных правил живописи, ему больше нравился европейский стиль — работе с ним он и стал уделять все свое время. В результате «бунта четырнадцати» Архип покинул свою альма-матер и стал одним из основателей товарищества передвижников. Именно тогда он начал получать общественное признание.

На Всемирной выставке 1878 года в Париже многие критики лестно отозвались о самобытном стиле Куинджи. В 1879-м он разорвал все связи с передвижниками. По слухам, поводом стала некая анонимная статья, в которой Архипа обвинили в однообразии творчества. Позже стало известно, что ее автором был один из членов общества Михаил Клодт. Считается, что Куинджи уже давно собирался покинуть основанное им товарищество, а данный инцидент стал поводом.

В 1883 году разгорелся новый скандал. Художник-маринист Руфин Судковский написал полотно «Мертвый штиль», которое по мнению Архипа, было сильно похоже на его работу «Ладожское озеро». Прочие живописцы разделились на два лагеря — кто-то был на стороне одного художника, кто-то принял мнение другого. Однако в этом противостоянии победителем считается Куинджи.

В последние годы жизни художник активно творил, пока в 1910 году его здоровье резко ухудшилось из-за воспаления легких. Спасти жизнь творца не вышло даже благодаря стараниям его жены. Болезнь дала осложнение на сердце. 24 июля в возрасте 68 лет Архипа Куинджи не стало.

В настоящее время ознакомиться с работами непризнанного Айвазовским художника можно в музее-квартире Архипа Куинджи в Петербурге или в Третьяковской галерее в Москве. Самой известной картиной живописца считается «Лунная ночь на Днепре».

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