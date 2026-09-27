Театры Петербурга и Мариуполя договорились о совместных постановках

Петербургский Театр имени Веры Комиссаржевской и Мариупольский русский драматический театр заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководители учреждений в рамках XII Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

По словам директора Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Минкова, стороны планируют совместные постановки, а также обмен выставочными проектами.

«Мы обсуждаем вопрос о том, что петербургский режиссер, который ставит в Театре Комиссаржевской, поедет ставить спектакль в Мариуполь», — рассказал Минков.

По его словам, стороны также рассматривают проведение мастер-классов по актерскому мастерству, сценическому движению и речи. Отдельные занятия могут быть посвящены работе постановочной части — свету, звуку и сценической механике.

Исполняющий обязанности директора Мариупольского драматического театра Александр Чайн отметил, что соглашение позволит укрепить связи между коллективами и будет способствовать развитию театрального искусства.

Министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков заявил, что театральная общественность региона долго ждала такого взаимодействия.

Первые за 40 лет гастроли Мариупольского русского драматического театра проходят в Санкт-Петербурге 25 и 26 сентября. На сцене Театра имени Веры Комиссаржевской коллектив представил спектакль «Апрельский романс», а также покажет детскую постановку «Аленький цветочек».

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