От дамбы до засыпки: как уберечь Херсонес от разрушения морской стихией

Историк Соловьев: для спасения Херсонеса рассматривают дамбу и берегоукрепление

Для спасения Херсонеса от размыва морем прорабатываются сразу несколько инженерных решений. Об этом сообщил ТАСС на XII Санкт-Петербургском международном культурном форуме кандидат исторических наук Сергей Соловьев.

В числе возможных мер — возведение защитной дамбы, берегоукрепление, а также варианты осушения участка или его засыпки. При этом эксперт отметил, что все перечисленные способы пока находятся на этапе разработки.

«Пока это только обсуждения, много экспертов, много возражений — нужно, чтобы это не нарушало аутентичный исторический облик памятника», — пояснил Соловьев.

Специалист подчеркнул, что любые работы не должны нарушать аутентичный исторический вид археологического памятника. Поэтому перед принятием решения проводят исследования, а также мониторинг состояния берега.

«Со стихией бороться сложно, поэтому мы хотим решить, что поставить — дамбу, которая бы защищала, осушить участок или сделать берегоукрепление, которое не нарушало бы облик Херсонеса», — добавил историк.

Херсонес Таврический — древнегреческая колония, основанная в 424-421 годах до нашей эры на территории современного Севастополя. Город был частью Римской и Византийской империй и просуществовал до конца XIV века. Считается, что здесь в Х веке крестился Князь Владимир.

В XV веке территория оказалась под контролем Крымского ханства, а в 1783 году она вошла в состав Российской Империи. Сегодня на месте городища более века функционирует музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Ранее 5-tv.ru писал о торжественной встрече малого ковчега с мощами великого князя Дмитрия Донского в Севастополе. Церемония состоялась в Свято-Владимирском Херсонесском мужском монастыре.

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