Британские врачи назвали боли в животе после еды симптомом рака

Чем раньше врач диагностирует болезнь, тем меньше риск летального исхода.

Симптомы, которые могут указывать на онкологические заболевания, к сожалению, на начальной стадии зачастую бывают расплывчатыми. Потому трудно понять, насколько серьезным или опасным является возникший дискомфорт. Британские врачи из организации Cancer Research UK рассказали, о чем могут свидетельствовать боли в животе после еды или когда человек лежит. По словам специалистов, подобные симптомы могут проявляться при раке поджелудочной железы.

В таком случае боль сначала возникает в желудке, а после переходит в спину. Если человек поел или лег, она усиливается, а в положении сидя ослабевает, пишет «Медикфорум».

Кроме того, заподозрить у себя смертельное заболевание можно и по другим признакам. Среди них: внезапная потеря аппетита и как следствие снижение веса, изменения стула на светлый оттенок. В отдельных случаях у больного могут пожелтеть кожа и глаза, указывающие на наличие желтухи.

Специалисты отмечают, при возникновении этих симптомов необходимо как можно скорее обращаться за помощью к профессионалам. Тогда возможно будет избежать летального исхода.

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