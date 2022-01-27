Четыре мрачных дня 2022-го! Советы и предостережения на периоды затмений

Жителям планеты в 2022 году придется пережить сразу два солнечных и два лунных затмения. Время перемен и перезагрузки, но в тот же момент — период опасностей и неожиданностей. Первое астрологическое событие случится уже через несколько месяцев. Когда в 2022-м стоит ожидать коридоры затмений и как они повлияют на жизнь людей, рассказала ясновидящая Кажетта.

Солнечное затмение в Тельце

Солнечное затмение в Тельце состоится 30 апреля при соединении Венеры и Юпитера. И, по словам специалиста, особо сильно коснется таких представителей знаков зодиака, как Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Тогда первостепенными окажутся финансовые вопросы, материальные ценности, имущество, ощущение важности, потребность быть защищенным и находиться в комфортных условиях. Кроме того, период благоприятен для любых начинаний и серьезных перемен в жизни.

Полное лунное затмение в Скорпионе

Жителям планеты его следует ожидать 16 мая и больше всего коснется оно Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. В этот период лучше всего обратить свое внимание на самооценку. Разберитесь со своими ценностями, подумайте, что по-настоящему для вас имеет значение, и чего в целом вы хотите в жизни. Позвольте себе, наконец, распрощаться с теми людьми или ситуациями, которые никак не влияют на ваш личностный рост и собственную важность.

Солнечное затмение в Скорпионе

Солнечное затмение в Скорпионе в 2022-м ожидается 25 октября. Сильнее всего событие затронет знаки зодиака с личными планетами и точками примерно от ноля и до семи градусов и от 27 до 30 градусов: Телец, Лев, Скорпион, Водолей, Овен Рак, Весы, Козерог.

По предсказаниям ясновидящей, эти представители зодиакального круга поймут, где они сами себе усложняют жизнь трудностями, конфликтами, зависимостью от чего-либо. Именно анализ поможет понять, что на самом деле для них комфортно. Кроме того, затмение усилит чувственность и сексуальность, пишет «Вечерняя Москва».

Полное лунное затмение в Тельце

Полное лунное затмение в Тельце случится 8 ноября. И в большей степени он коснется Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. Жизненные обстоятельства могут сложиться так, что необходимо будет замечать и считаться с ценностями окружающих. Кроме того, ясновидящая рекомендует обратить внимание и на свои внутренние потребности. Возможно, в это время нужно будет предпринять шаги к более эффективному управлению и распоряжению общими ресурсами с другими людьми.

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