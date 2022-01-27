Президент России Владимир Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге, почтив память погибших воинов-освободителей и жителей города. 27 января в Северной столице проходят траурные мероприятия в честь 78-й годовщины снятия Блокады Ленинграда.

Для главы государства это еще и личная дата. Владимир Путины родился в семье блокадников. Его отец защищал Невский пятачок. Это были одни из самых кровопролитных боев. Теперь на этом месте стоит памятник «Рубежный камень». Мама президента все 900 дней и ночей провела в блокадном Ленинграде, испытав все тяготы того времени. В одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище похоронен старший брат Путина Виктор. Мальчик умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры утренней траурной церемонии на крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны — Пискаревском кладбище. В ней приняли участие представители администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, а также администрации Ленобласти, МЧС, Западного военного округа, петербургских службы и ведомств. Кроме того, среди гостей церемонии были представители Молдавии. Открыла церемонию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, для которой Петербург является родным городом.