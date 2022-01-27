Владимир Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 30 682

27 января в Северной столице проходят траурные мероприятия в честь 78-й годовщины снятия Блокады Ленинграда.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге, почтив память погибших воинов-освободителей и жителей города. 27 января в Северной столице проходят траурные мероприятия в честь 78-й годовщины снятия Блокады Ленинграда.

Для главы государства это еще и личная дата. Владимир Путины родился в семье блокадников. Его отец защищал Невский пятачок. Это были одни из самых кровопролитных боев. Теперь на этом месте стоит памятник «Рубежный камень». Мама президента все 900 дней и ночей провела в блокадном Ленинграде, испытав все тяготы того времени. В одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище похоронен старший брат Путина Виктор. Мальчик умер в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры утренней траурной церемонии на крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны — Пискаревском кладбище. В ней приняли участие представители администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, а также администрации Ленобласти, МЧС, Западного военного округа, петербургских службы и ведомств. Кроме того, среди гостей церемонии были представители Молдавии. Открыла церемонию спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, для которой Петербург является родным городом.

-7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.94
0.30 89.15
0.22
День огненного Стрельца: как провести 25-е лунные сутки с пользой

Последние новости

14:27
Мать пропавшей под Новгородом годовалой девочки и ее сожителя доставили в суд
14:20
С актером из «Вертикали» Расми Джабраиловым простились в Москве
14:05
Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру и показала последствия страшного пожара
14:02
В Петербурге иномарка на огромной скорости протаранила такси и сбила девушку на тротуаре
13:49
Артистам «Аншлага» приходится просить в долг у Регины Дубовицкой
13:35
Далеко ли до мира? Чем завершились в Париже переговоры лидеров Нормандской четверки

Сейчас читают

Британские врачи назвали боли в животе после еды симптомом рака
Владимир Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
День огненного Стрельца: как провести 25-е лунные сутки с пользой
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год