Забвение смерти подобно: психолог объяснила, зачем Волочковой роман с бывшим уголовником

Балерина любит рассказывать об ухаживаниях богачей, в молодые годы она купалась во внимании состоятельных мужчин. Почему же сейчас выбирает «простых смертных», да еще и с темным прошлым?

Имя скандальной балерины Анастасии Волочковой не сходит с экранов и заголовков прессы. Не менее активно звезду обсуждают в социальных сетях, и она не удивляется. Ведь она — сама Волочкова. Так говорит танцовщица.

Однако упоминания в СМИ связаны не с творчеством 46-летней артистки, в основном это спорные подробности ее личной жизни — очередной шпагат в едва одетом виде, справление нужды под елочкой, новый ухажер. На днях в эфире федерального канала сын художника Никаса Сафронова Дмитрий заявил, что у нынешнего бойфренда Волочковой были проблемы с законом, а именно судимость за кражу и даже розыск за теракт.

Клинический психолог Анна Адамова уверена: что бы ни говорила селебрити о сплетнях вокруг, как бы ни жаловалась на усталость от скандалов, они нужны ей как хлеб и вода. Или чем там питаются балерины.

В молодости Волочкова окружала себя исключительно богатыми поклонниками, которые одаривали ее дорогими украшениями, домами, роскошными путешествиями. Теперь она возит ухажеров на Мальдивы за свой счет. Почему же сейчас звезде достаточно внимания мужчины со средним заработком и подозрительным прошлым? Почему Анастасия выставляет свою жизнь на всеобщее обозрение, несмотря на шквал негативных комментариев?

«Я бы сказала, что, скорее всего, Анастасия принадлежит к такому демонстративному типу личности. Для таких людей самое главное — это привлечь внимание. Какое бы ни было обсуждение, самое важное, что оно есть, что о ней не забывают, что о ней постоянно говорят. Такие люди достаточно поверхностны в своих эмоциях и чувствах, поэтому она достаточно стойко переносит нападки хейтеров», — говорит психолог.

Внимание любой ценой, а оскорбления и унизительные смешки — второстепенный побочный эффект. Ради своего «вознаграждения» демонстративные личности готовы на все. Стоит отметить, Волочкова с гордостью сообщает подписчикам, что снова появилась на экранах телевизоров, да еще и на федеральном канале. А что говорили там об очередном скандале (иной человек сгорел бы со стыда) — не принципиально.

«Очень важно получать внимание, потому что без внимания — для них такое состояние будет подобно отчуждению полнейшему, даже смерти. Для любой женщины очень важно быть желанной, любимой, сексуально привлекательной. Анастасия достаточно красивая молодая женщина, и естественно, ту потребность, которая, может быть, до конца не была удовлетворена у нее, она пытается показать в соцсетях», — считает Адамова.

На просторах сети многие показывают жизнь такой, какой хотели бы ее видеть. Мало кто публикует свои серые будни, верно? Как полагает психолог, этот бич современности ударил и по Волочковой.

Конечно, в 46 лет труднее привлекать состоятельных любовников, чем в 20. Но любви-то хочется. И романтики, красивых свиданий, подарков. Вот и приходится делать их себе самой и выкладывать по 20 фото с одного пляжа за день. И сообщать, что ночами в объятиях бойфренда Сережи спать просто некогда.

«Сейчас Анастасия привлекает внимание таким образом, как она может это делать. И здесь уже она не критикует ту ситуацию, в которую она попадает, не важно, что о ней говорят. Самое главное — что вокруг нее ходят разговоры, что ее снимают телеэкраны, что есть много комментариев, много внимания», — заключила эксперт.

Безоблачный роман Волочковой и банщика Сергея Кузнецова начался накануне Нового года. Спустя неделю они уже признавались друг другу в любви на Мальдивах. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, балерина заявила, что собралась замуж. Правдивые планы или очередное требование внимания?