Держитесь подальше: с какими типами мужчин бессмысленно строить отношения

Чем опасна привязанность взрослого сына к матери? Какую угрозу несет роман с красавцем?

Крепкий союз возможен лишь в том случае, когда партнеры полностью принимают друг друга. Однако некоторые мужчины обладают качествами, из-за которых им трудно создать долговечный союз. Певица и бьюти-эксперт Милу рассказала WMJ.ru, с какими тремя типами мужчин не нужно связываться.

Нарцисс

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«Весь мир крутится вокруг них, и истинно мужского, честно сказать, в них мало», — высказалась Милу о мужчинах-нарциссах.

Кавалеры этого типа, по мнению эксперта, слишком женствененны. Их брутальность и мужественность ограничивается снимками накаченного тела в соцсетях. Однако в реальной жизни такие люди редко могут постоять за себя или за девушку.

Зависимый

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Под зависимостью сегодня подразумеваются не только тяга к алкоголю или запрещенным веществам. Также это могут быть казино или видеоигры. Для кого-то даже простое хобби становится источником постоянных проблем.

«Эти люди часто впадают в депрессию и апатию, могут днями не выходить из дома и вообще не двигаться. Впоследствии зарабатывают себе дополнительные психологические сложности», — пояснила эксперт.

По мнению Милу, такие мужчины очень ненадежны. Из-за своей зависимости они могут сорвать ваши общие планы. Не исключено, что это может быть как просмотр кино, так и знакомство с родителями. Вступая отношения с зависимым от чего-либо человеком, нужно понимать: вам придется потратить немало сил.

Маменькин сынок

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Маменькин сынок может не иметь вредных привычек, но между вашим мнением и мнением своей матери, он выберет второе. Есть случаи, когда уважение к советам старших родственников — это благо. Однако маменькин сынок не просто советуется с мамой, он живет по ее указке.

«Они абсолютно не созданы для отношений, потому что у них уже есть отношения. С мамой, которая никогда не отдаст своего сына. Выбирая таких мужчин, нужно понимать, что ты будешь состоять в отношениях именно с мамой. Так что, спросите себя, готовы ли вы к бонусу „два в одном“», — пояснила Милу.

Вдобавок, все эти три типа мужчин имеют общее качество — лень. Она оправдывает их нежелание жить собственной жизнью без оглядки на чужое мнение или свои комплексы. Как правило, это качество происходит из детства. В юном возрасте таких мужчин чрезмерно опекали.

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