Прикопали или украли? Криминалист назвал версии пропажи малышки под Новгородом

Поисками двухлетней девочки теперь занимается только полиция. Волонтеры свернули штаб в районе происшествия.

Убийство может быть приоритетной версией пропажи двухлетней девочки из многодетной семьи в Новгородской области. При этом есть надежда и на более благополучный исход. Над вариантами развития событий в беседе с 5-tv.ru порассуждал криминалист Дмитрий Кирюхин.

«Если бы не была зима, тем более там сказали, что там был минус двадцать, снег. Для двухлетнего ребенка преодолеть снег будет большая проблема. Поэтому летом можно было бы какие-то предположения строить», — пояснил специалист.

Он отметил, что важно понимать в какой одежде она была в момент пропажи. Вряд ли малышка могла сама одеться и выйти на мороз. Вполне возможно, что если она действительно в полураздетом виде оказалась на улице, то ее могли подобрать сердобольные соседи и, зная, что семья неблагополучная, в качестве поучения забрать к себе.

«Типа, вот мамаша, теперь побегай, поищи, раз за ребенком не можешь уследить», — предполагает криминалист.

И теперь, по его мнению, перед ними может стоять дилемма — как возвращать, потому что им грозит статья за похищение человека, какими бы благими намерениями не объяснялся бы их поступок. Возможно, если бы объявили во всеуслышание — верните и вас не накажут, то они бы и привезли ребенка обратно.

Однако, нельзя исключать и вторую, самую плохую версию, которая может оказаться приоритетной, исходя из всей сложившейся ситуации.

«Ребенка случайно пристукнули, тихо прикопали, а потом громогласно объявили о том, что убежала такая вот плохая двухлетняя», — объясняет Кирюхин.

Криминалист предполагает, что именно эту версию следствие сейчас будет отрабатывать первой.

«Все понимают, что не те обстоятельства, что ребенок пошел в лес и заблудился. На море пошел без разрешения и утонул… Или еще что-то. Здесь либо криминал, либо сердобольные соседи», — резюмировал криминалист.

К слову, свою работу рядом с населенным пунктом, где пропала девочка, сегодня свернули волонтеры. И теперь поиски девочки находятся только в руках правоохранительных органов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пропавшая девочка являлась восьмым ребенком в цыганской семье. Семерых ее старших братьев и сестер опека забрала в детский дом, так как мать не справлялась со своими обязанностями. 25 января, как объяснила женщина на допросе, она пошла вечером стирать белье в баню, а малышку оставила спать на диване, на замок дом не закрывала. Когда вернулась, ребенка не было. Несколько часов она пыталась ее найти сама, но поздно ночью обратилась в полицию.