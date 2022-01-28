Как за каменной стеной: ТОП-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 15 822

Некоторых представителей сильного пола судьба одарила идеальными качествами для супружеской жизни.

Фото, видео: Depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

За ним, как за каменной стеной, говорят некоторые счастливицы о своих вторых половинках. Оказывается, выгодный и надежный брак зависит от сочетания и вибрации букв — имени человека. Участник шоу «Битва экстрасенсов», эзотерик и астролог Артемий Никара эксклюзивно для 5-tv.ru назвал мужские имена, обладатели которых способны не только окружить спутницу любовью, но и сделать все от них зависящее, чтобы она ни в чем не нуждалась.

Илья

Мужчина с таким именем не только верен в браке, но и умеет ценить женский труд.

«Супруга будет за ним как за каменной стеной», — подчеркнул надежность мужчины провидец.

Евгений

Евгений — «благородный, знатный». К тому же со нравом спокойным и при этом способен хорошо зарабатывать, поэтому в таком спутнике можно не сомневаться: свою семью он сможет полностью обеспечить.

Артем

Артем не только часто душа компании, с ним и любой женщине всегда будет весело и комфортно. О финансах можно не беспокоиться: любимую он будет осыпать купюрами с головы до ног.

Иван

Иваны настоящие трудоголики, и результат соответствующий: в дом он будет приносить много денег, чтобы любимая ни в чем не нуждалась.

Василий

Женщина для Василия — это все, настоящий свет в окошке. Мужчина с таким именем не только не страдает от отсутствия финансов, он еще и духовно богат.

«Девушке будет с ним совершенно не скучно», — подытожил экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru приводил ТОП-7 женщин, которых мужчина никогда не позовет замуж.

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