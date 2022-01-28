Волочкова показала фото с возлюбленным Сергеем после слухов о его пропаже

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 041

Бойфренд преподнес артистке шикарный букет белых роз и брошку в виде маленькой балерины.

Волочкова показала фото с возлюбленным Сергеем после слухов о его пропаже

Фото: Instagram @volochkova_art

«Пропавший» возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей наконец-то нашелся. Поклонники артистки зря переживали, поскольку, как выяснилось, та не могла встретиться со своим бойфрендом из-за напряженного графика.

После скандального эфира с Дмитрием Борисовым подписчики Волочковой заметили, что ее возлюбленный как-то неожиданно пропал из блога звезды в Instagram. Они начали строить догадки, почему это произошло. Некоторые даже предполагали, что Сергей был проплаченным отпускным развлечением для балерины.

Однако в итоге Волочкова показала, что их отношения по-прежнему продолжаются, пусть они и не видятся так часто, как хотелось бы.

«В нашем напряженном графике, после моего громкого дня рождения, да и с количеством репетиций и обрушившихся на меня съемок, интервью, эфиров, мы с Сережей наконец-то нашли время спокойно увидеться! — написала звезда, — Эта встреча была для меня неожиданной и приятной. Сергей приехал с моими любимыми белыми розами и таким трогательным сувениром! Брошью в виде балеринка из любимых мною страз».

Instagram @volochkova_art

Артистка призналась, что бесконечно ценит такое внимание и искренность своего партнера, его романтичность. Однако самое главное для нее — то, что они наконец-то смогли встретиться глазами.

Пара Анастасии Волочковой и банщика Сергея оказалась в центре внимания из-за скандала на борту самолета, летевшего с Мальдив в Москву. Балерина поспорила с бортпроводником, неоднократно делавшим ей замечания и просившим надеть нормально маску на лицо.

В результате артистку и ее бойфренда в столичном аэропорту встретили полицейские. В отношении звезды был составлен административный акт.

После случившегося балерина посетила ток-шоу Дмитрия Борисова, в рамках которого ей преподнесли неприятную информацию о ее возлюбленном. Оказалось, что он находится в розыске на Украине.

Сама артистка отнеслась к услышанному со скепсисом, отметив, что ее возлюбленный никогда не прятал лицо и в принципе не вел себя так, будто от кого-то скрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Волочкова может потерять половину имуществ из-за свадьбы с судимым ухажером Сергеем.

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