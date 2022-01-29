Стоп: ТОП ошибок родителей, которые заставляют детей молчать о сексуальном насилии

Часто дети, испытавшие домогательства со стороны взрослых, никому, в том числе родителям, не сообщают, что такой факт имел место в их жизни.

Резонансные преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних заставляют в очередной раз задуматься, можно ли было уберечь юную жертву от насилия и предотвратить психологическую травму. Какие перекосы в воспитании ведут к тому, что ребенок начинает скрывать серьезные проблемы и «тащит» их во взрослую жизнь? — 5-tv.ru разбирался вместе с семейным психологом Юлией Габерштейн.

В практике специалиста нередки случаи, когда клиенты в детстве становились объектами взрослого сексуального влечения: практически каждая третья женщина обращается к психологу с подобным запросом и, надо полагать, что это лишь верхушка айсберга. Дети, испытавшие нездоровый интерес со стороны взрослых, чаще знакомых, предпочитают умалчивать о случившемся от родителей прежде всего потому, что в этом виноваты самые родные люди.

Как это происходит и как избежать негативного развития событий? Рассмотрим на примере вредных советов психолога, то есть что именно нужно говорить растущему малышу или малышке, чтобы они молчали и скрывали сам факт.

«Вы можете всегда говорить своим детям на улице при посторонних людях: не кричи, посмотри, на тебя люди смотрят, разве тебе не стыдно, нельзя старшим перечить, нельзя говорить с людьми в таком тоне; это же дядя Петя, поздоровайся с ним, почему ты с ним не играешь, дядя Петя к тебе с таким уважением, прими от него подарок и так далее», — вредящие психике ребенка установки привела семейный психолог.

Эксперт отметила, что воспитывая детей в таком ключе, вы на самом деле принуждаете их, заставляя делать то, что им не хочется.

«И тогда они никогда не придут к вам и не расскажут, если в их жизни что-то подобное произойдет. Почему не расскажут? — В них уже будет заложена программа, что это стыдно, об этом нельзя говорить и что это неприлично», — объяснила психолог.

Часто дети не могут высказать терзающие их эмоции из-за возникшего внутреннего конфликта. С одной стороны, «грязное» взрослое внимание смущает ребенка, с другой — сильна установка, что старших нужно уважать, а кричать и звать на помощь стыдно: что скажут люди.

Став взрослыми, жертвы сексуального насилия или внимания предпочитают и дальше замалчивать табуированную тему, словно закрывая дверь в неприятное прошлое.

«Я призываю всех говорить на эти темы открыто: не запрещайте своим детям проявлять эмоции и говорить о том, что им нравится или не нравится», — подчеркнула эксперт, добавив, что ваши друзья переживут подозрительное к ним отношение, а вот маленькому человечку жить с подавленными чувствами потом всю жизнь.

Если вы сломаете ребенка вредными советами и научите его подстраиваться, быть удобным для всех, то и взрослым такой ребенок с искаженной психикой будет стараться угождать или, напротив, проявится внутренний протест, который может привести к асоциальному поведению.

«Желаю, чтобы дети выросли уверенными, самодостаточными личностями, которые могут постоять за себя, и у которых выстроены доверительные и открытые отношения с родителями — это искусство, но я вас всех призываю овладеть этим искусством для того, чтобы жизнь ваших детей была счастливой», — резюмировала Юлией Габерштейн.

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