Поломанные психи: как современные песни зомбируют детей и подростков на несчастную любовь

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru гипнолог, регрессолог Алексей Кройтор сравнил содержание и влияние новых и старых песен о главном на психику молодых людей.

«Мы с тобою поломанные психи, нас взрывает адреналин. Ссоры, споры, выстрел, крики, прямо по цели. Один», — поет в одной из песен популярная исполнительница Мари Краймбрери.

Во многих песнях также сквозит отчаяние, безысходность и покорность неудавшейся судьбе. Красной нитью сквозь тексты проходит мысль, что ничего не изменить, а любовь — боль. Это самое частотное слово в сочинениях современных авторов: «больно отпускать тебя», «почему так больно, время нас не лечит», «я болен тобой» и так далее.

Содержание и влияние новых и старых песен о главном на психику молодых людей в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сравнил гипнолог, регрессолог Алексей Кройтор. В ответ на вопрос, могут ли песни влиять на наше поведение и подсознание, эксперт ответил утвердительно.

«Песни и весь информационный фон, который есть вокруг человека, влияют на то, что он думает», — заявил он.

Только вчитайтесь в строчки популярных молодежных песен:

«Слишком глубокая рана: забывать друг друга пора нам»;

«Падали, скажи, нам это надо ли»;

«Себя проиграла тебе навсегда я»;

«Верните в моду любовь чистую»;

«Больно и страшно: я покинут»;

«Обними пустоту».

Поэтому, если попросить первого встречного на улице спеть любую песню о любви в мажоре, то человек очень надолго задумается. По мнению специалиста, в современном обществе почти все песни, связанные с чувственными отношениями, поются в минорной, грустной интонации.

Для сравнения гипнолог предлагает взять старые советские песни, где о любви всегда пелось очень легко, радостно, весело, задорно и с позитивом, и сопоставить их с современными песнями, где самое светлое и лучшее чувство представляется как нечто очень тяжелое, деструктивное и в целом негативное.

Конечно, одна случайно услышанная песня мало на что повлияет, как, впрочем, и одна новость или событие. Однако, когда раз за разом, отмечает гипнолог, все свое детство ребенок растет и постоянно слышит о том, что любить больно и тяжело, и что чувства неразрывно ассоциируются с расставанием и неминуемым страданием, сопровождаются взрывом не самых позитивных эмоций, то дочь или сын вырастают с укоренившимся понятием, что любовь — это боль.

«Если я буду любить, то у меня тоже обязательно будут болезненные отношения», — такие мысли начинают посещать ребенка, считает эксперт.

В заключение гипнолог и регрессолог Алексей Кройтор пояснил сложившуюся ситуацию тем, что шоу-бизнес создает в основном модные минорные хиты, поэтому на отечественной эстраде и отсутствуют в большом количестве песни о самом светлом чувстве на Земле в мажорном позитивном ключе.

Как ранее писал 5-tv.ru, ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен, в частности, о том, что они могут формировать умственную отсталость.