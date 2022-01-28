Женщина сбросила девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке
Посетители и работники зоопарка пытались предотвратить падение ребенка к хищнику, но не успели.
Фото: Depositphotos /semenov80
Молодая женщина сбросила девочку в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в Тelegram-канале.
«Сегодня, 28 января, около 12.00 (10.00 мск) неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю», — говорится в сообщении.
Уточняется, что женщине пытались помешать посетители и сотрудники зоопарка, однако ребенок все равно упал к хищнику с высоты около пяти метров. Кавказский бурый медведь Зузу подошел к девочке, обнюхал и отошел. Затем сотрудники зоопарка заманили животное во внутреннее помещение вольера.
Медицинский осмотр показал, что девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее не нашли. Зоопарк пообещал взять на себя расходы на ее лечение. В свою очередь полиция расследует причины инцидента.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка-блогер из Мытищ привела в квартиру медведя, чтобы устроить сюрприз годовалому сыну.
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