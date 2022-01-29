Собчак в очень дорогом пуховике пожаловалась на «проклятье пингвина»

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 000

Телеведущая посмеялась над собой из-за нелепого вида в наряде стоимостью около 180 тысяч рублей. К ней присоединились и пользователи: кто-то решил, что журналистка надела на себя палатку.

Собчак в очень дорогом пуховике пожаловалась на «проклятье пингвина»

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак разместила в своем Instagram-аккаунте закадровые моменты свежего выпуска шоу «Вечерний Ургант». Журналистка и телеведущая предстала в дорогом пуховике, прокомментировав свой внешний вид с присущей ей самоиронией.

«Я Ксения Собчак, и я — жертва моды. Купила „модный“ пуховик Rick Owens, такой же был недавно на обложке Вога (журнала Vogue — Прим. ред.), ну это же разрыв. С валенками так вообще — комплект мечты. Или, может, на мне теперь лежит страшное пингвинье проклятие, и я незаметно превращаюсь в своих любимцев?» — написала Собчак.

На опубликованном фото знаменитость позирует на фоне Останкинской башни, а компанию ей составляют Иван Ургант и Сергей Бурунов в таких же белых валенках, как у нее.

«Ребята, Ургант и Бурунов, мерзнуть с вами в дебильном виде — одно удовольствие», — отметила светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики в комментариях начали шутить над внешним видом журналистки.

«Баба на чайнике сразу представилась»;

«Ксюша, возвращай в магазин и не думай! Надеюсь, ты бирки не оторвала?»

«Стоило так худеть, когда есть такие пуховики», — прокомментировали они.

Нашлись и те, кому новый образ пришелся по душе.

«Беременной ходить хорошо»;

«Я думала, это палатка. В принципе, в нем можно жить», — подчеркнули полезность обновки пользователи сети.

Стоит отметить, что на Ксении Собчак надет пуховик, разработанный американским дизайнером Риком Оуэнсом. Стоят его пуховые пальто и жилеты недешево — около 180 тысяч рублей за штуку.

Как ранее писал 5-tv.ru, Собчак и Богомолов оставили нецензурное послание НАТО на заборе в Аргентине.

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