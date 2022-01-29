Жажда познания тайн и романтика: как повлияют на уикэнд 27-е лунные сутки

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 17 824

Астролог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru раскрыла, как спутник Земли и другие небесные тела повлияют на жизнь представителей зодиакальной семьи 29–30 января 2022 года.

Фото, видео: Depositphotos / Olegkalina; 5-tv.ru

Выходные — время романтики и… работы с документами. Звезды подскажут, чем конкретно стоит заняться, чтобы усилить эффект от предпринимаемой деятельности. На что стоит обратить внимание в первую очередь и кого затронут проблемы со здоровьем, в беседе с 5-tv.ru раскрыла астролог Ксения Шахова.

Суббота 29 января — 27-е лунные сутки, они способствуют наработке знаний и умений.

«Жажда познания тайн бытия, идеализация отношений и романтика — все это описывает настроение первой половины дня, которое поддерживают расположение светила в секторе оптимистичного Стрельца», — раскрыла планы планет астролог.

С 12:10 Луна перемещается в знак практичного Козерога, и, начиная с полудня, она наделит людей трезвостью во взглядах и расчетливостью, подобно сдержанному Сатурну, который и управляет субботой. Союз Луны и Сатурна усиливает ее свойства: вы непременно ощутите стремление экономить, серьезный и деловой подход, который отразится даже на личных отношениях.

День 29 января удачен для работы, упорядочивания документов и создания рамок для продуктивной деятельности. Эксперт рекомендует воспользоваться расположением светил и смело составлять рабочий план на ближайшую перспективу, вы также сумеете отрегулировать режим сна и бодрствования.

Выходные отлично подходят для выполнения ручного физического труда, а монотонная работа не будет навевать скуку.

«Берегите позвоночник и области коленей: ввиду Луны в Козероге возрастает их хрупкость. Сильная нагрузка на костную систему крайне нежелательна, как и хирургические вмешательства в этой области», — предупредила Ксения Шахова.

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Гармоничные аспекты ряда планет будут способствовать в делах, покупках, поездках, при посещении светских мероприятий. В целом, многое в эти выходные будет получаться, а поддержка от Юпитера создаст приятный фон для исследований в области туризма и образования.

«Сны сегодняшнего дня отражают внутренние страхи и могут больше рассказывать о насущных переживаниях, нежели чем говорить о будущем», — резюмировала астролог.

Как 5-tv.ru писал ранее, астролог рассказал об окончании периода ретроградного Меркурия и раскрыл, чего ждать от февраля 2022 года.

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Жажда познания тайн и романтика: как повлияют на уикэнд 27-е лунные сутки

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