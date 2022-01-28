Конец ретроградной истерии? Астролог рассказал, чего ждать от февраля 2022 года

В феврале 2022-го массовая истерия и нервозность, с которых начался год, начнут утихать, поскольку ретроградные движения Венеры и Меркурия наконец-то завершатся. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал экстрасенс, астролог Денис Холодницкий. Специалист уверен — впереди исключительно благоприятный период для множества начинаний.

«Венера заканчивает свое ретроградное движение 29 января, а Меркурий — третьего февраля, — отметил эксперт, — Период был действительно непростой: многие пары разошлись, участились разводы, множество планов сорвалось, ломалась техника, одолевали бывшие. Прослеживалось абсолютное непонимание между людьми, наконец-то мы выходим из этого состояния».

Холодницкий предупредил, что завершение ретроградного движения — процесс небыстрый и может занимать до недели, так что влияние будет ослабевать постепенно.

«Меркурий находится в знаке Козерога, а это значит, что уменьшает контактность человека. Люди становятся более сдержанными и осторожными в общениях, — предупредил экстрасенс, — Человек старается принимать решения более обдуманно. Меркурий в Козероге склоняет человека придерживаться проверенных методов, а не новаторских».

Он также напомнил, что Сатурн, управитель Козерога, — планета суровая и холодная. Она награждает лишь дисциплинированных, трудолюбивых и законопослушных людей. Потому наступает по-настоящему прекрасное время для рутинной работы, считает астролог.

«Хорошо строить планы, особенно в отношении карьеры и бизнеса. Хорошее время, чтобы пройти курсы повышения квалификации или освоить новый навык. Самые трудолюбивые и серьезные, непременно получат награду от планет. Поэтому я бы предложил вам отсрочить развлекательные мероприятия и максимально уделить время развитию себя», — отметил Холодницкий.

Грядущий февраль также будет отмечен влиянием Венеры. В классической астрологии эта планета является покровителем отношений, как деловых, так и личных. Кроме того, под ее сферой влияния находятся деньги, дипломатия, баланс, любовь, питание и самооценка, подчеркнул астролог.

«Венера подарит удачные деловые партнерства, любовные отношения со статусным человеком и финансовый успех, в уже существующие отношения привнесет новые краски, события и эмоции, что, конечно, не может не радовать», — поделился экстрасенс.

Удача в этот период будет сопутствовать тем, кто научится соблюдать дисциплину, не только внутреннюю, но и внешнюю, доводить начатое до конца и сумеет найти баланс во всех сферах своей жизни, подытожил Денис Холодницкий.

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