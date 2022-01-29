Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2022 года

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 617

В последний месяц зимы в силу вступят восемь законов, в том числе об индексации пенсии и материнского капитала, а также поправки в Уголовном кодексе.

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2022 года

Фото: depositphotos / alex83-ch

С 1 февраля текущего года в России вступят в силу восемь новых законов. Изменения коснутся размера пенсий и материнского капитала, появятся новые штрафы, также Госдумой был уточнен и дополнен Уголовный кодекс РФ.

Пенсии

Страховая пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована выше уровня инфляции — на 8,6%. Пенсионерам доплатят разницу между январским (5,9%) и февральским показателями.

Материнский капитал

Обновится и система начисления материнского капитала семьям с детьми. В феврале это пособие проиндексируют на 8,4%, что будет соответствовать фактической, а не прогнозируемой инфляции. За рождение первого ребенка начнут назначать 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи. Цифры актуальны для семей, которые не получали выплату на первенца.

Прожиточный минимум

С 1 числа должники получат возможность защитить свой прожиточный минимум от взыскания. На зарплату и иные доходы, равные определенной государством прожиточной норме, не получится более претендовать кредиторам. Чтобы получить льготу, нужно обратиться с соответствующим заявлением в службу исполнительных приставов.

Штрафы: табак, алкоголь, экология

Отсутствие или несвоевременная установка на предприятиях систем контроля за выбросами в окружающую среду с 1 февраля повлечет за собой крупный штраф. Максимальная сумма для должностных лиц составит 40 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч.

Также рискуют потерять до полумиллиона рублей организации, продающие немаркированную табачную и алкогольную продукцию. Перевозка таких товаров также приведет к административной ответственности.

Жилье

Власти населенных пунктов обязуются сообщать в Росреестр данные об аварийных, подлежащих сносу и реконструкции домах. Приобретая недвижимость, человек сможет запросить в реестре справку о состоянии дома и узнать, не планируется ли его снос в ближайшее время.

Инвестиционные фонды

В первый день февраля вступит в силу закон об изменении порядка управления паевыми инвестиционными фондами и правил выплаты дохода по паям ПИФов. Их будет устанавливать Банк России соответствующим нормативным актом.

Пожизненное заключение для педофилов

Закон о пожизненном заключении для педофилов в случае безапелляционного доказательства вины был принят депутатами Госдумы единогласно без воздержавшихся. До конца дней лишены свободы будут рецидивисты и те, кто нарушал другие нормы Уголовного кодекса РФ (тяжкие преступления). Прежде пожизненный срок могли получить только насильники детей младше 14 лет, ранее судимые за аналогичный инцидент.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней.

-4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Новый год и множество сюрпризов! Китайский гороскоп на неделю с 31 января...

Последние новости

23:39
Александр Маршал тайно венчался со своей молодой любовницей
23:22
Долина показалась лысой, с черным макияжем и короной: «Пишите, понравилось ли!»
23:05
Школьница упала с высоты 22-го этажа и выжила
22:48
В Германии назвали ошибкой план ЕС по отключению России от SWIFT
22:31
Вдова Кобзона в дизайнерском платье затмила молодежь на «Золотом орле»
22:14
Футболисты «Алании» устроили массовую драку с сербской командой в Турции

Сейчас читают

Новый год и множество сюрпризов! Китайский гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Как за каменной стеной: ТОП-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год