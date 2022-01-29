И смешно, и грустно: масштабное ДТП на трассе М4 «Дон» попало на видео

По предварительным данным, в результате дорожного инцидента пострадавших и погибших нет.

Крупное ДТП произошло на трассе М4 «Дон» из-за гололеда. По разным данным, в аварии пострадали до 40 машин. Информации о пострадавших и погибших нет. Участники восприняли случившееся, как трагикомедию: забавное видео с места уже разошлось по социальным сетям.

На кадрах заметно, что на оживленной дороге стоят разбитые авто. Водители и пассажиры мирно гуляют рядом в ожидании сотрудников ГИБДД и наблюдают за происходящим. В течение нескольких минут к «покалеченным» добавятся еще несколько иномарок, многотонная фура и даже эвакуатор: минувшим вечером никто не смог устоять перед разгулом непогоды.

«Да не бойся! Ничего страшного! Не плачь! Чего ты плачешь?» — смеясь, успокаивал один водитель разбитой машины другого.

Тех, кто успел «проскочить» между разбросанными по всей дороге авто, встречали хвалебным: «Ай, молодец».

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Итог простой: безумная феерия закончилась, как только к месту прибыли стражи порядка. Перекрыв М4 в сторону Московской области, они, наконец, решили проблему. Авто отправились на аварийные стоянки.

Ранее 5-tv.ru показал, как рьяный снегоуборщик спровоцировал ДТП с 40 авто в США.