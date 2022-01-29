Вдова Кобзона в дизайнерском платье затмила молодежь на «Золотом орле»

Вот уже почти четыре года нет на свете выдающегося певца Иосифа Кобзона. Супруга музыканта Нинель Дризина тяжело переживала его уход — за плечами было почти полвека совместной жизни. Полностью восстановиться после трагедии женщина так и не смогла, на мало-помалу начинает вести светскую жизнь. Вот, например, недавно вышла на красную дорожку национальной кинопремии «Золотой орел» — дива произвела неизгладимое впечатление.

71-летняя Дризина, по словам фанатов, выглядела очень моложаво и стильно. К солидному возрасту вдове Кобзона удалось сохранить идеальную фигуру, гладкую кожу, а ее светлые локоны сияли от лоска. Звезда выбрала на церемонию лаконичный черный наряд и дополнила его жемчужным комплектом. Строго, но шикарно и со вкусом.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

«Какая она молодец! Завидую белой завистью!»

«Дризина — супер! Моде и стилю можно только поучиться»,

«Ну не выглядит на 71! Не больше 40!» — нахваливали вдову Иосифа Кобзона поклонники в сети.

Между тем, и сама Нинель Дризина никогда не отрицала своей привлекательности. Дива не скрывает, что пользовалась большим вниманием у мужчин. Ранее 5-tv.ru рассказал, что у вдовы Кобзона чуть не случился роман с ныне покойным Александром Градским.