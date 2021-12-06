Нелли Кобзон высмеяли после заявлений об ухаживаниях Градского

Блогер Лена Миро высмеяла третью жену Иосифа Кобзона Нелли после того, как та рассказала об ухаживаниях со стороны певца и композитора Александра Градского, который скончался 28 ноября. По ее мнению, вдова народного артиста СССР многое надумала.

«У него был концерт, весь концерт он пел мне, потом в конце подарил мне цветы. Я сказала: „Спасибо вам большое от всей нашей семьи Кобзонов“. Он немного потускнел. Почему-то так повелось, что каждый день рождения я дарила ему черную водолазку», — вспомнила Кобзон в эфире шоу на НТВ.

Миро иронично подчеркнула, что, наверное, артисту было обидно услышать такой ответ.

«Что было делать Градскому, получившему отворот-поворот? Он потускнел. Немного потускнел, но Нинель заметила — наверное, приглядывалась. Потом повелось дарить Градскому черные водолазки. В них он не так отсвечивал, а еще больше тускнел», — пошутила блогер.

По ее наблюдению, в сети уже давно пошла мода: когда кто-то из звезд умирает, нужно обязательно опубликовать фото с покойным, чтобы показать свою близость к нему.

«Умер кто-нибудь? Весь Instagram завален фоточками известных людей с усопшими. „Вот я с покойным! А вот я! И я! И, конечно, я! Видите, как мы были близки — не то, что вы!“ Вот и романтические откровения мы уже воспринимаем как норму. Умер кто-то? „У меня был с ним роман!“» — возмутилась Миро.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в 72 года. За два дня до этого певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти маэстро не удалось. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга. Выдающийся композитор, певец и поэт похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Градский оставил наследникам долги по налогам.