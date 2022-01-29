Доктор Мясников рассказал, что делать при первых признаках «омикрона»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 037

Новый штамм коронавируса менее летален, но более заразен, говорят ученые по всему миру.

Доктор Мясников рассказал, что делать при первых признаках «омикрона»

Фото: Depositphotos / angellodeco

Тема:
Эпидемия коронавируса Омикрон

Новый штамм COVID-19, проявляющийся как обычное острое респираторное заболевание, по словам специалистов, менее летален, но более заразен. Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «АиФ» дал рекомендации россиянам, как следует лечиться при первых признаках «омикрона».

По словам Мясникова, температура в 38 градусов и выше — «лечит», так как вирус перестает размножаться. Но, если человек с трудом может перенести такую высокую температуру, то лучшим препаратом станет парацетамол, доза которого не должна превышать трех граммов в сутки. А от противовоспалительных препаратов: «Вольтарен», «Нурофен», «Ибупрофен» — возможны побочные реакции.

Если после жаропонижающих средств температура не спадает, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Если у вас насморк, лучшим решением станет промывание носа соляными растворами. Их без труда можно найти в любой аптеке или приготовить самостоятельно. Для этого в стакане кипяченой воды необходимо разбавить половину чайной ложки соли.

Прием сосудосуживающих препаратов следует прекратить через три-пять дней, так как они могут вызывать привыкание.

Боль и першение в горле противопоказано лечить антибиотиками. Они будут неэффективны.

Кроме того, Мясников предостерег от приема стероидных гормонов и кроверазжижающих. И необходимо помнить — методы наших бабушек: проветривание помещения, обильное питье и прием легкой пищи — несмотря на многообразие противовирусных препаратов, эффективны и на сегодняшний день.

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