Хабенский показал подросшего сына от умершей жены: «Мамины глаза»

В начале января знаменитому актеру и режиссеру Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. Свой юбилей он отметил в привычном формате: после очередного спектакля в МХТ имени Чехова с коллегами по шоу-бизнесу. На днях селебрити стали выкладывать кадры с закрытой вечеринки и выяснилось, что на нее именинник позвал и сына от умершей жены. Мальчик невероятно изменился за последние годы.

Ивану уже 14 лет. По росту он давно перегнал знаменитого папу. Как замечают фанаты, молодой человек невероятно похож на покойную маму — журналистку Анастасию Хабенскую. От актера же в чертах лица почти ничего не угадывается.

«Юбиляр с сыном и полменя», — поделился кадром с селебрити певец Леонид Агутин.

kino-teatr.ru; Instagram @agutinleonid

«Мамины глаза!»

«Какой красавец получился!»

«Такие дети рождаются только от большой любви! Настоящий мужчина!» — делятся мнением юзеры в сети.

7дней.ru напоминает, что трагедия в семье Константина Хабенского произошла в конце 2008 года. Анастасия умерла от тяжелой формы онкологии. В честь любимой актер учредил фонд помощи больным раком, который курирует до сих пор. На новые отношения он решился лишь спустя пять лет после кончины жены. Второй избранницей Хабенского стала Ольга Литвинова, родившая ему двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отношения у Константина Хабенского с новой женой Ольгой Литвиновой.