Александр Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 006

Известный певец не видит ничего плохого в отношениях с женщиной, что годится в дочери. Для него главное — душа. Все остальное не так уж и важно.

Александр Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Заслуженный артист России Александр Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной. 28-летняя Карина Нугаева покорила сердце пожилого певца — тот ни секунды не раздумывал, нужно совершать великое таинство или нет. Он признается: все произошло само собой.

«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло», — рассказал 64-летний Маршал корреспондентам НТВ.

Нугаева — высокая стройная брюнетка. Но оказалось, что не только красотой она пленила артиста. Александр Витальевич отметил, что его избранница — очень чуткий и добрый человек. Ее «невозможно не любить».

«Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура», — заключил Маршал.

Еще несколько лет назад знаменитый певец отказывался от брака с любовницей. Он настаивал: форсирование событий ни к чему хорошему никогда не приводит. Но, как оказалось, мнение свое довольно быстро поменял. С Кариной Нугаевой Маршал познакомился на радио, где та трудилась редактором. Разница в возрасте между влюбленными колоссальна — почти 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у любвеобильного Александра Маршала заподозрили тяжелую болезнь.

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