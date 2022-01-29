Заслуженный артист России Александр Маршал тайно венчался со своей молодой возлюбленной. 28-летняя Карина Нугаева покорила сердце пожилого певца — тот ни секунды не раздумывал, нужно совершать великое таинство или нет. Он признается: все произошло само собой.

«Основное в жизни — это венчание. Я венчался. Это как-то автоматически желание ко мне пришло», — рассказал 64-летний Маршал корреспондентам НТВ.

Нугаева — высокая стройная брюнетка. Но оказалось, что не только красотой она пленила артиста. Александр Витальевич отметил, что его избранница — очень чуткий и добрый человек. Ее «невозможно не любить».

«Она красивая. А самое главное — хороший человек. Этим все сказано. Она далеко не дура», — заключил Маршал.

Еще несколько лет назад знаменитый певец отказывался от брака с любовницей. Он настаивал: форсирование событий ни к чему хорошему никогда не приводит. Но, как оказалось, мнение свое довольно быстро поменял. С Кариной Нугаевой Маршал познакомился на радио, где та трудилась редактором. Разница в возрасте между влюбленными колоссальна — почти 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у любвеобильного Александра Маршала заподозрили тяжелую болезнь.