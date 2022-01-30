Порошина объявила о воссоединении с Бойко: «Новая история о любви»

Паре приписывают роман еще с 2000-х годов благодаря их убедительной любовной линии в сериале «Всегда говори всегда».

Актриса Мария Порошина призналась, что воссоединилась со своим коллегой Ярославом Бойко. Однако, к несчастью поклонников, только на сцене театра в новой постановке «Снежный вальс».

«В театре без новых постановок нельзя! С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию „Снежный вальс“. <…> И вот теперь — новая история о любви двух одиноких людей», — поделилась актриса.

Несмотря на то, что Бойко, по словам Порошиной, прекрасный муж и любящий отец, поклонники постоянно приписывают верным друзьям романтическую связь. После премьеры сериала «Всегда говори всегда» в 2000-х слухи о якобы романе звезд стали тиражироваться с новой силой. Даже рождение трехлетнего сына Порошиной связывают с Бойко.

Артисты знают друг друга более 20 лет. Все это время они утверждали, что их связывают исключительно дружеские узы.

Мария Порошина воспитывает пятерых детей. Самая старшая — 25-летняя Полина - решила идти по стопам родителей и служит в театре. Отцом юной артистки является режиссер Гоша Куценко. В браке с актером Ильей Древновым у Марии появились трое дочерей: Серафима, Агафена и Глафира. В 2018 году пара развелась, однако менее чем через год Порошина обзавелась еще одним наследником Андреем. Экс-супругам пришлось через суд доказывать, что отцом мальчика является не Древнов.

Ярослав Бойко с 1999 года женат на хореографе Рамуне Ходоркайте. Пара расписалась сразу же после рождения их первенца Максима. В 2003 году на свет появилась их наследница Эмилия. Из-за мимолетного романа с актрисой Евгенией Добровольской актер имеет внебрачного сына Яна, который родился в 2002 году. Однако это не смогло разрушить союз Ярослава Бойко и Рамуне Ходоркайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина назвала любимчика среди своих пятерых детей.