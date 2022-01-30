Шокирующая история восьмиклассницы из Москвы, сорвавшейся с балкона высотки, заставила опытных докторов заговорить о божественном вмешательстве.

Опытные врачи не могут поверить в шокирующую историю с падением школьницы с 22-го этажа высотного жилого дома в Москве. Девочка не просто чудом выжила, она даже не получила критически опасных повреждений — ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные поверхностные ссадины и ушибы.

По предварительным данным, инцидент произошел на вечеринке, при попытке перелезть через балкон. Рядом с пострадавшей была подруга, когда девочка сорвалась, той не хватило сил ее удержать. Также, по данным 5-tv.ru, упавшая восьмиклассница была нетрезва в этот момент. Но даже состояние опьянения и чуть большей расслабленности тела, чем обычно, не объясняет столь удачного «приземления». Дмитрий Сорокин, детский хирург, ортопед-травматолог, просто отрицает такую вероятность.

«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда — смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно все… Был один случай, когда девочка выпала с 15 этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид. Даже не по голове, а по всем остальным повреждениям — там перелом таза, перелом позвонков, перелом бедер. Очень серьезные травмы», — сказал доктор.

По словам Сорокина, вероятность выжить при падении с большой высоты есть у совсем маленьких детей и грудничков. Несмотря на их хрупкость, легкий вес позволяет смягчить удар. Но если речь идет о почти взрослой девушке, история для врача звучит, скорее, как байка, а не реальный случай.

szgmu.ru, 5-tv.ru

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета СЗГМУ Валентин Неверов и вовсе заявил, что какие-то высшие силы помогли упавшей школьнице не разбиться в лепешку. Хотя существует много факторов, которые могут снизить ущерб организму от падения.

«Тут надо изучать все: куда она упала, задевала ли при полете ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это все нужно смотреть в конкретном случае. Но это чудо. Господь бог, видимо, там ее поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — отметил Неверов.

Происшествие с 15-летней москвичкой случилось 29 января. За неделю до этого дня пострадавшая, по данным 5-tv.ru, выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. Сейчас с ней работают не только медики, но и психологи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве мальчик выжил после падения из окна детского сада. Ребенок упал с высоты третьего этажа и приземлился в сугроб. В группе в этот день было всего шесть ребятишек, но за одним все же воспитатели не уследили. Правоохранители проверяют заявление, якобы сделанное самим ребенком, на правдивость — детсадовец сказал, что его сбросили.