В ночь с 31 января на 1 февраля наступит китайский Новый Год, и он может стать для вас не просто праздником, а билетом в мир сбывшихся мечтаний, уверена специалист по фен-шуй и восточной астрологии, а также духовный коуч Светлана Угарова. Чтобы желания осуществились, все, что вам понадобится — апельсины! И хорошее настроение, конечно.

«Для того чтобы ваша семья была богатая, успешная, чтобы вы получили изобилие в 2022 году, нужно проделать очень легкий ритуал: приобрести 108 апельсинов и в ночь под бой курантов так называемых закатить через порог эти апельсины в свой дом или в свою квартиру, а можно и в свой офис. В офис можно закатить, например, днем», — говорит Угарова.

Цифра 108 неслучайна. Это сакральное число, символизирующее бесконечность и удачу. Апельсин — знак мощной солнечной энергии, заряда бодрости и сил, так нужных каждому из нас на жизненном пути. В разных источниках эксперты допускают использование и меньшего количества ароматных фруктов, но оно непременно должно быть кратным девяти.

«На каждый апельсин мы загадываем желание, но помним самое главное — желание должно быть в настоящем времени: „Я имею“, „У меня есть“. Потому что когда мы говорим: „Я хочу“, мы можем хотеть всю свою жизнь и этого не получить. Итак, 108 апельсинов приобретаем, самые красивые, самые спелые, самые сочные и через порог весело с детьми со своими, родственниками закатываем 108 апельсинов. 108 желаний — они обязательно сбудутся», — обещает астролог.

После празднования Нового года во всем мире, торжество приходит в Китай. У китайского Нового года нет фиксированной даты, она обычно определяется по лунному календарю. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. День всегда выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля. Жители Поднебесной в этот раз встретят не 2022-й, как все остальные, а 4720-й.

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