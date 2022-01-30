Магия праздника: как и в какой одежде правильно встречать китайский Новый год

В ближайший вторник, 1 февраля, мир отмечает Новый год по китайскому лунному календарю. Каждый раз этот праздник приходится на разные даты, но традиции остаются неизменными. Что положено делать, как одеться и что дарить — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала специалист по предназначению и восточной астрологии, коуч Виктория Родина.

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Эксперт-эзотерик напомнила: китайский Новый год ничем не хуже традиционного Нового года, приходящегося на 31 декабря. Значит, и отмечать его следует с тем же, большим размахом. Символ праздника — красный цвет. Его важно использовать при украшении жилища. Конечно, после того, как накануне проведена генеральная уборка.

«Принято выбрасывать старые, ненужные вещи и украшать дом красными фонариками, красными лентами, двойными куплетами с пожеланиями добра и счастья. Хозяйки проходят по периметру дома, звонят в колокольчик или гремят кастрюлями — чтобы отпугнуть дух несчастья и бедности и привлечь в дом изобилие и процветание», — заметила Родина.

Наряд важно выбирать в соответствии с традицией — красного цвета. Дарить подарки не возбраняется, а даже приветствуется! Вот только упаковать их нужно в бумагу, картон или пакет того же, ярко-алого оттенка — нужно увеличить силу положительной энергии.

«Можно сделать, как жители Китая. Они дарят друг другу конверты красного цвета, в которые положены денежные купюры в четном количестве. Это считается очень хорошей приметой», — уточнила коуч.

Новый год — семейный праздник. Поэтому идеальным вариантом будет собраться большой дружной компанией за новогодним столом. Украшать его, кстати, желательно блюдами китайской кухни, среди которых обязательно должны быть пельмени.

«Загадывайте желание, запускайте фейерверки, небесные фонарики и пусть Новый год, символом которого является Голубой Водяной тигр — животное быстрое, решительное, смелое, принесет только самые прекрасные события и хорошие новости», — пожелала Виктория Родина.

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