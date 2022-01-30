Опубликовано видео, как женщина сбросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю

Видео инцидента в Ташкентском зоопарке, где женщина сбросила трехлетнюю дочь в вольер к медведю, опубликовал Telegram-канал «Новости Узбекистана».

На кадрах видно, как женщина держит девочку на краю вольера, а затем сбрасывает ее вниз с высоты около пяти метров. Хищник, который до этого спокойно бродил по своим владениям, мгновенно бросается к месту падения ребенка.

Ранее сообщалось, что обитатель вольера — кавказский бурый медведь Зузу не тронул девочку. Он лишь обнюхал ее и отошел. Затем подоспевшие сотрудники зоопарка заманили животное во внутреннее помещение вольера. Также сообщалось, что посетители пытались помешать женщине бросить ребенка к медведю, однако на кадрах этого не видно.

Медицинский осмотр показал, что девочка пострадала только от падения, серьезных травм у нее не нашли. Зоопарк пообещал взять на себя расходы на ее лечение.

В свою очередь прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении матери девочки по статье «Покушение на умышленное убийство», предусматривающей минимум 15 лет заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как девушка-блогер из Мытищ привела в квартиру медведя, чтобы устроить сюрприз годовалому сыну.