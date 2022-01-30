Фото погибшего ребенка, в смерти которого мать обвинила няню

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 5 535

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки.

Фото погибшего ребенка, в смерти которого мать обвинила няню

Фото: Depositphotos / ziggy_mars

Бездыханное тело двухлетнего ребенка обнаружили в одной из квартир жилого дома в Мурино Ленинградской области. По факту случившегося районная прокуратура организовала проверку. По данным 5-tv.ru, в трагедии может быть замешана сиделка несовершеннолетнего.

Как удалось выяснить к этой минуте, за несколько месяцев до ЧП жительница Ленобласти оставила свою дочку на попечение няни. Предположительно, из-за больших проблем со здоровьем. Все было хорошо, пока на днях сиделка не позвонила клиентке сообщить, что малышке очень плохо и ее необходимо забрать. Прибыв в квартиру, мать обнаружила труп ребенка.

5-tv.ru

Шокированная женщина немедленно обратилась к стражам порядка. По ее словам, ребенка убила няня. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на теле малышки гематомы. Обстоятельства трагедии уточняются. Точная причина смерти малышки будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно имеющейся информации, няня девочки уже задержана.

Ранее 5-tv.ru сообщал о страшной находке в одной из деревень Ленобласти. Спасатели достали из воды тело провалившегося в Неву первоклассника. Трагедия произошла 24 января.

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