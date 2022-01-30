Чем запомнился скончавшийся кинодраматург и режиссер Виктор Мережко

На 85-м году жизни скончался режиссер, сценарист, народный артист РФ Виктор Мережко. 5-tv.ru рассказывает, чем он запомнился зрителям.

Будущий кинематографист родился 1937 года на хуторе Ольгинфельд в Ростовской области в многодетной семье сельских служащих. В 1961 он окончил Украинский полиграфический институт во Львове, а в 1968 сценарный факультет ВГИК. Его наставниками были Алексей Спешнев и Илья Вайсфельд. Первый фильм, снятый по сценарию Мережко — короткометражка «Зареченские женихи».

Спустя три года после вуза Мережко начал получать заказы на студии «Ленфильм», где была снята картина «Здравствуй и прощай». С тех пор фильмы по сценариям Мережко снимались один за другим: «Трын-трава», «Трясина», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Прости», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Уходя — уходи», «Собачий пир», «Рэкет», «Курочка Ряба», «Под небом голубым», «Три женщины и мужчина» и другие. За ленту «Полеты во сне и наяву» в 1980 году он был удостоен Государственной премии СССР. Кроме киносценариев Мережко писал пьесы — всего 16. Наиболее известны «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем зале», «Двое с большой дороги», «Кавказская рулетка».

Прославился Мережко и на телевидении: он вел программы «Кинопанорама» и «Мое кино», стоял у истоков создания телеканала «ТВ-6 Москва», входил в руководство телеканала «М1». Среди режиссерских работ «Одиночество любви», «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск» и другие.

В разные годы Мережко и сам снимался в кино. В его послужной список входят работы в фильмах и сериалах «Если есть паруса», «Прости», «Девятое мая», «Рэкет», «Русский роман», «Крот», «Провинциалы», «Дед Иван и Санька».

Мережко также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, членом Союза писателей России, председателем правления Дома кино. Вместе с Юлием Гусманом основал Киноакадемию «НИКА».

Как писал 5-tv.ru, Виктор Мережко скончался 30 января.