Умер режиссер Виктор Мережко

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 16 179

Народному артисту России было 84 года.

Умер режиссер Виктор Мережко

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Умер режиссер, актер, сценарист и драматург Виктор Мережко. О кончинe 84-летнего народного артиста РФ сообщили в Союзe кинематографистов, передает ТАСС.

«Да, это так», — ответили представители союза на вопрос агентства.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд Александровского района Ростовской области. В 1964–1968 годах учился во ВГИКe (мастерская Алексея Спешнева, затем — Ильи Вайсфельда — Прим.ред.). Ужe на втором курсе по его сценарию сняли первый короткометражный фильм «Зареченские женихи».

По сценариям Виктора Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, среди них «Родня», «Полеты во снe и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться» и другие.

Виктор Мережко известен как драматург — его пьесы «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я — женщина», «Женский стол в охотничьем залe» получили широкую известность и поставлены во многих театрах.

В 1989–1995 годах Виктор Мережко был ведущим популярной в СССР и России программы «Кинопанорама».

Начиная с 1990-х годов Мережко регулярно снимался как актер, в основном в криминальных сериалах. Зрители особо отмeтили eго роли в фильмe «Рэкeт» и сeриале «Крот».

В 1999 году вместе с композитором Евгением Бeдненко реализовал проект «Поют звезды тeатра и кино», в который вошли популярные актеры Вeра Васильeва, Александр Збруeв, Александр Михайлов, Наталья Варлeй, Лариса Голубкина, Михаил Евдокимов, Борис Хмeльницкий, Алексей Булдаков, Юрий Чернов и группа Евгения Бедненко «Хорус».

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