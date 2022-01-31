Татьяна Васильева заплакала, говоря о болезни сестры: «Терпит нереальную боль»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 8 827

Родственницу актриса считает святой — пережившая смерть мужа и сына женщина всю жизнь заботилась о близких, забывая о себе. И это сказалось на ее здоровье.

Татьяна Васильева заплакала, говоря о болезни сестры: «Терпит нереальную боль»

Фото: Instagram @tatyana_vasileva_official

Народная артистка РФ Татьяна Васильева не сдержала слез, рассказывая тяжелой судьбе старшей сестры Аллы. Сейчас родственница, которая живет в Петербурге, находится на попечении актрисы из-за проблем со здоровьем, хотя прежде именно она была главной опорой всей семье. Васильева считает, тяжелая болезнь стала следствием целой серии трагедий, что пережила ее сестра.

По словам артистки, Алла лишилась мужа и сына в течение трех месяцев. Обоих погубила онкология. Наследник, представляя, каким ударом для матери станет его недуг после смерти отца, молчал. О своем диагнозе он рассказал нескоро, старался беречь родительницу до последнего. Из-за этого негласного правила не огорчать друг друга, призналась Васильева, она живет в постоянном страхе за близких.

«Когда он (племянник) уже мог сказать три-четыре слова, тогда он допустил свою мать до себя. У нас так в семье принято: мы стараемся не расстраивать друг друга», — сказала звезда в эфире НТВ.

Горе, стрессы, которые пережила сестра актрисы, привели к развитию непроходимости сосудов нижних конечностей. Женщина, как говорит Татьяна Васильева, терпит «нереальную боль», живет на сильных обезболивающих. Недавно Алла перенесла две операции. Артистка называет сестру величайшим человеком и великим скромником. Все ее успехи — заслуги родственницы.

«Она никогда не занималась собой, она вытягивала всех из могилы. Меня никогда не было рядом, я артисткой хотела стать, все это было на ее плечах. Все чего я добилась — благодаря ей. Я считаю, что моя сестра святая», — добавила народная артистка.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Васильева рассказала о домогательствах, пережитых в детстве. По словам самой актрисы, та самая привычка не беспокоить родителей не позволила ей в свое время рассказать о происходящем и вывести на чистую воду непорядочного друга семьи.

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